La ruta 6 y otra “trampa” para los automovilistas

La Ruta 6 sigue siendo motivo de reclamo constante de parte de todos los automovilistas que por allí transitan. Desde que se abrió al paso de los vehículos en el año 2010 representa un serio peligro para la seguridad vial de todos los que circulan por allí. A juzgar por los reclamos vecinales, que generaron diversos artículos periodísticos, nunca estuvo “transitable” en sus 187 kilómetros. La presencia de baches en toda su extensión, la falta de iluminación, las banquinas descalzadas y la ausencia total de señalización y de auxilio mecánico son parte de la problemática que hoy padecen muchos usuarios. La indignación es aún mayor cuando ven que la ruta está destrozada pero que aparatos de fotomultas siguen funcionando y multando a quienes superen el límite de velocidad como el ubicado frente a la planta Monsanto.

La falta de mantenimiento llevó a que varios automovilistas se conviertan en protagonistas de situaciones verdaderamente peligrosas. O bien, damnificados por la rotura de sus vehículos o, directamente, víctimas de accidentes de tránsito que se podrían evitar.

En este caso el tramo que une Zárate y Campana sigue representando un serio riesgo. Muchos automovilistas ya no van por esta zona y algunos aparatos de GPS han actualizado su base de datos y no aconsejan ir por allí a Luján o a La Plata. Particularmente en la zona de Campana existen tramos intransitables, que representan “trampas mortales”. Uno de ellos es el curvón que dibuja la arteria desde Campana hacia Zárate a la altura del ingreso al balneario de la vecina localidad, frente al barrio San Cayetano. Allí el pavimento se hundió a lo largo de la ruta y no hay lugar para esquivar el pozo. Solamente queda frenar bruscamente, con el riesgo que eso conlleva. Muchos automovilistas han sufrido roturas de cubiertas y de milagro no se produjo un accidente fatal en esa zona.

Ayer por la tarde un automóvil Gol estaba parado a la vera de la autovía porque sufrió la rotura del tren delantero. Luego otro automóvil frenó de golpe y casi fue embestido por un camión. En la actualidad el bache no está señalizado y no hay presencia policial en el lugar que advierta a los automovilistas.

OTRO SECTOR PELIGROSO

Otro sector peligroso es el que se ubica entre la avenida Ameghino y el distribuidor de la Ruta 9 mano hacia la Panamericana. Cuando uno pasa la avenida Mitre todo el carril presenta diferentes, y peligrosos, baches; los cuales se profundizan sobre el puente de Ruta 9.

Por lo tanto a los reclamos constantes por la falta de seguridad en la traza de la autovía comprendida entre Zárate y Campana, y a los incesantes pedidos por la iluminación del camino, ahora se suma la queja constante por el avanzado deterioro de la capa asfáltica de la ruta. En este sentido, los automovilistas solicitan a las autoridades competentes de la provincia de Buenos Aires la reparación inmediata de la autovía, sumada la colocación de carteles que insten a la disminución de la velocidad, antes de que otros siniestros lamentables ocurran en el lugar. De la misma manera exigen más balanzas públicas para controlar el peso de los camiones que son determinantes para el mantenimiento de tal arteria.