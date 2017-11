Trabajadores de la salud contra la Cobertura Universal que impulsa el Gobierno: “es un sistema tramposo”

En la mañana de ayer, referentes de Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) se concentraron en las puertas del Hospital Zonal Virgen del Carmen, para manifestar su oposición a la Cobertura Universal de Salud que impulsa el Gobierno Nacional.

La Cobertura Universal de Salud, propone según el gobierno nacional, incluir a 15 millones de personas sin prepaga ni obra social, con un financiamiento de mil millones de dólares, proveniente del Fondo Solidario de Redistribución. La iniciativa, promete jerarquizar al paciente del sector público, con un trato equivalente al que se brinda en el sector privado, con la implementación de turnos online y telefónicos, línea 0800 para derivaciones y acceso a atención primaria y especializada.

En las puertas del nosocomio ubicado en Félix Pagola y Juan José Paso, Stella Maris Escobar, secretaria administrativa de Ate Zárate y referente de salud, dialogó con la prensa y expresó las acciones que encarnan desde el gremio, contra la implementación de la CUS.

“Estamos informando a la gente sobre la CUS que pretenden implementar María Eugenia Vidal y Mauricio Macri; ellos lo presentan como un gran logro, como un sistema que viene a cubrir lo que no está cubierto, pero en realidad es un sistema tramposo que viene en desmedro de la salud pública y a privatizarla, donde la franja más importante de la población, aquellos que no tienen trabajo o tienen trabajo informal, van a perder sus derechos a la atención gratuita en los hospitales públicos. Nosotros estamos muy preocupados por eso”, expresó Escobar.

Al respecto, agregó: “ATE, Cicop y otras organizaciones sociales integramos el ‘Movimiento por el derecho a la salud’ y estamos en la provincia en los hospitales visibilizando esto y en defensa de la salud pública. La CUS ya está funcionando en Córdoba, y pretendemos que en la provincia de Buenos Aires no se logre. Los trabajadores hospitalarios estamos en defensa de la salud pública y de los derechos laborales, porque vamos a tender a ser mas precarizados, tercerizados, donde parte de la financiación del Estado a la salud pública, va a pasar al sector privado”.

Según explicó, la iniciativa que impulsa el Gobierno Nacional tiene como desenlace una privatización encubierta: “No queremos hospitales semi privados, queremos más presupuesto para la salud pública que es un derecho garantizado por la Constitución Nacional. La salud es derecho humano. La salud hoy es pública, gratuita y universal”.

Asimismo, en torno a la innovación tecnológica y las prestaciones que promete la CUS, Escobar manifestó: “Lo vemos totalmente irrisorio, los hospitales públicos están muy pobres. Se apunta a tener una medicina pobre para pobres, donde van a tener una canasta básica de prestaciones, y los estudios de alta complejidad y especialidades se van a derivar al sector privado, con una orden del hospital. Se tiende a privatizar la salud, donde los más perjudicados son esa franja vulnerable, con la falta de trabajo que está a la orden del día, donde hay despidos, donde va a haber una reforma laboral que nos va a afectar a todos los trabajadores, y vamos a perder derechos que por años hemos conquistado y defendido. Es muy grave lo que está pasando, este gobierno viene por todos. Tenemos que decirle no a la CUS y no a la reforma laboral”.