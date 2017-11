Fashion Day, especial Eventos y Tendencias

Hoy viernes a las 20.30hs en el Auditorio del Centro del Comercio e Industrias de Zárate se llevará a cabo el segundo Fashion Day en la ciudad organizado por Daiana Capel.

En esta oportunidad se trabajará puntualmente en eventos, brindando consejos sobre vestimenta para egresadas, despedidas de años, casamientos y varias ocasiones más; la idea fundamental que rige cada accionar de la profesional a cargo es enseñar a vestirse bien para sentirse bien, para estar cómodo y a gusto con el propio cuerpo respetando el estilo personal; teniendo la premisa que todos podemos vernos como queremos.

Este evento también es el cierre de un año de aprendizajes de muchas personas de Zárate, Lima y Campana que apuestan a desarrollar sus actividades laborales en el ámbito de la moda y la belleza; por ello habrá demostraciones en vivo de maquillaje a cargo de las alumnas de Cintia Macchi Make Up, peinados a cargo de las alumnas de la Escuela de Oficio de Don Bosco, armado y transformación de looks con las prendas que todos tenemos en nuestro guardarropa a cargo de las asesoras de imagen egresadas de Daiana Capel, Estudio de Imagen; a esto también se suman importantes comercios de nuestra localidad como Abracadabra Boutique, Mona Lisa Boutique y Había Una Vez Bebes; Luna de Jazmin diseñadora local que presentará su colección Verano 17-18, Aguas de Azahar también estará presente con su propuesta de tejidos artesanales y talleres; Vanesa Duran formará parte de esta noche maravillosa, donde además de lucir sus joyas se contará con la posibilidad de incorporarse a esta comunidad, habrá varios micro-emprendedores más que estarán presentes.

Se cuenta con la presencia de varias modelos de la localidad y mujeres que lucirán las propuestas que se trabajarán.

DESCUENTOS Y BENEFICIOS

En el cierre se realizarán más de 10 sorteos entre los asistentes y todos se llevarán una cuponera de descuentos para que puedan usar en compras personales o para regalos navideños. Daiana nos cuenta: “Es importante promover el comercio local, apostar en los profesionales que nuestra ciudad tiene y ayudar al pequeño comerciante que recién está empezando. Me costaron mucho mis primeros pasos en Zárate, hoy tengo la posibilidad de brindar mi ayuda a quién recién comienza y apoyar a quiénes ya tienen trayectoria”.

Para más información pueden dirigirse por Facebook a Daiana Capel, Asesora de Imagen.