Motochorros siguen robando a toda hora del día y ahora a mujeres en bicicleta

Los usuarios de redes sociales, especialmente los de Facebook, se encontrarán diariamente con dos o tres publicaciones en las que un vecino encuentra DNI y tarjetas de otros en la calle. Luego ofrece su devolución y, con suerte, encuentra a sus titulares.

Esta particular situación de solidaridad vía redes sociales grafica, en parte, lo que sucede en la ciudad respecto a los hurtos, los arrebatos de carteras y el accionar constante de motochorros; que siguen operando a toda hora del día.

Los vecinos ya no denuncian a la policía, algo que sigue siendo incorrecto porque el “mapa del delito” que confecciona la policía y el municipio se ampara, en teoría, sobre los delitos denunciados. Pero la realidad es que solamente los damnificados de un robo llaman para cancelar las tarjetas y dar de baja el chip del celular. Luego se preparan para superar el período postraumático que causó el robo y seguir con su vida.

Sin ir más lejos ayer en Cuyo y General Paz un hombre en una motocicleta de importante cilindrada le arrebató la cartera a una joven del canasto delantero de su bicicleta, con la posibilidad de haberla tirado de su vehículo. Solamente llevaba en su cartera 220 pesos y el hecho se produjo a las 19 horas. “El malhechor huyó tranquilamente y operó como si no fuese la primera vez que robó. No es nueva esta metodología pero es muy violenta, me podrían haber tirado de la bici. Aparte llevo una sillita de nene atrás, no le importó si yo iba con mi hijo o no. Podría haber sido peor”, expresó la joven damnificada.

Luego otro joven fue arrebatado por dos motochorros en inmediaciones a calle Pueyrredón y Matheu, una joven denunció que le arrebataron su cartera del canasto, al igual que en el primer caso, en Villa Fox.

Vecinos de Smithfield también denunciaron que ya no ven más policías de a pie en el barrio y que en horas de la tarde la zona de la plaza se torna muy insegura.

También el robo de bicicletas está a la hora del día; basta con ver las publicaciones en las redes sociales de los damnificados. Como una reciente publicación en la cual un deportista local denunció el robo de su rodado desde la puerta del gimnasio “Los Protagonistas” el martes pasado.

Los hechos de inseguridad, denunciados por los propios vecinos como comentario de calle o a través de publicaciones de facebook, son moneda corriente. A la par, se suceden otros hechos más graves que tienen su fuente oficial en una denuncia o en un parte informativo de la Comisaría Primera. En este sentido, las denuncias oficiales como las que forman parte del comentario cotidiano terminan por redondear un año crítico de gestión de la secretaría de Seguridad municipal.