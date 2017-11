Piden que PAMI resuelva la falta de médicos de cabecera en Lima

Desde el bloque del Frente para la Victoria, presentaron en el Concejo Deliberante un proyecto de resolución para que PAMI, brinde respuestas a los 1500 afiliados de Lima, ante la falta de médicos de cabeceras en la localidad.

Según afirman desde el bloque esta situación ocurre desde hace varios meses, y manifiestan que el escenario es preocupante. Al respecto, el documento que será tratado en la próxima sesión del Concejo Deliberante, sostiene que los afiliados se encuentran a la deriva, puesto que “los médicos que prestan servicio en la localidad todavía no firmaron los nuevos contratos de prestación con PAMI siendo esto una gran problemática para todos los afiliados”. Asimismo, agregan que “el organismo no se ha preocupado en conseguir nuevos médicos para la localidad, siendo los afiliados los que tratan de tener una alternativa por su cuenta”.

Por otra parte, advirtieron que si bien un profesional médico asiste a la vecina localidad tres veces por semana para hacer recetas, órdenes o alguna otra necesidad por parte de los afiliados, “esto no es lo que corresponde para la prestación de los servicios.

“Varios afiliados de la localidad de Lima se trasladan hacia Zárate para poder conseguir ser atendidos por un profesional, haciendo todavía más compleja la situación por la cual están atravesando. También van a los centros de jubilados de Zárate para poder ser atendidos por profesionales, dado que no encuentran otra respuesta a esta problemática. Esto ocasiona que desembolsen dinero extra para costear los viajes a otras localidades”, describe el proyecto.

Pero además, también advierten que existen otros inconvenientes que deben afrontar los afiliados: “Hoy nos encontramos con la problemática de quita de prestaciones, como por ejemplo, las resonancias magnéticas o diagnósticos por imágenes que se encontraban convenidas con Predimet en Diagnóstico Zárate, con fecha de 31 de octubre se rescindió el contrato, por lo cual los afiliados tanto de Lima como Zárate, son derivados a General Rodríguez para ser atendidos y poder realizar los estudios que les designan los médicos”.

Por esta razón, el proyecto de Resolución presentado, impulsa que el Concejo Deliberante se dirija a la Agencia de PAMI de la Localidad de Lima, a fin de que proceda solucionar de forma urgente la problemática que aqueja a todos los afiliados con la designación de médicos de cabecera.

Del mismo modo, propone que el cuerpo deliberativo, se dirija a la UGL PAMI en Luján, “a fin de que tome conocimiento de la problemática que aqueja desde hace más de 4 meses a los afiliados de PAMI de Lima, sobre la designación de médicos de cabecera”, así como también, para que tome conocimiento sobre las prestaciones que se han dado de baja.