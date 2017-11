Se estrenará la obra “Zurcir” en el Forum Cultural

El próximo domingo se estrenará una obra de teatro con una puesta en escena única, con un guión inédito y con actrices de primer nivel. La obra se llama “Zurcir, que se note lo menos posible..”; la historia se desarrolla en uno de los tantos talleres de costura clandestinos del país y quienes lo llevan a “las tablas” son Katerrin Guerrero, Ailen Quittet y Cintia Furmento.

Se estrenará este domingo, 26 de noviembre, en el Forum Cultural con entrada libre y gratuita. Y tal como vienen anticipando, se trata del nuevo montaje de la Compañía Itinerante “Aktiluz”.

“Es una obra que escribí pensándola como un viaje por esos lugares invisibles, ocultos pero existentes, como son los talleres clandestinos de costura”, explicó Katterin Guerrero, actriz y directora de la obra. “Pensé en este tema en relación a cómo interpretamos el arte desde Aktiluz, como una herramienta de transformación social y generadora de pensamiento crítico”, sostuvo Kati.

“Hace casi dos años escuché una noticia sobre el incendio de un taller en Once; entonces nació la idea de crear un montaje que pudiera visibilizar el mundo de los talleres textiles. En los que la pregunta: ¿Qué lleva a una persona a permanecer bajo el trabajo esclavo? Y otras preguntas de este tipo afloren; preguntas que, como sociedad, siempre se escuchan pero poco se investigan. Así el primer año nacieron textos y el segundo ya se transformó en una dramaturgia teatral que está a punto de salir a la luz este domingo junto a las actrices Ailen Quittet y Cintia Furmento”, explicó la dramaturga.

“Acompañará a esta obra la muestra visual “Alivios”, de Rocío García. En esta exposición se apreciarán dibujos y pinturas donde se explora en técnicas asociadas al arte textil, por lo tanto se utiliza el bordado a mano y a máquina de coser, tomando el concepto del textil que abriga y protege, y la costura que une y construye”, anticipó Katerrin.

Por lo tanto la cita es el próximo domingo 26 de noviembre, a las 20 horas, en el Forum Cultural de nuestra ciudad, ubicado en Pellegrini y Moreno. Entrada Libre y gratuita. La obra es apta para mayores de 14 años y menores de esa edad con orientación de un adulto.

Ficha técnica

Técnica: Eduardo Alegre- Rocío García. Edición musical: Ailen Quittet- Ezequiel Vallejo. Voces en off: Zoe Alegre- Rocío García- Ezequiel Vallejo- Melisa Schneider-Eduardo Alegre- Ezequiel Defago. Escenografía: Aktiluz Itinerante. Gráfica: Katterin Guerrero- Ezequiel Defago. Vestuario: Gladys Beduchaud. Textos: Katterin Guerrero, Rocío García, Ignacio Borghi, Paola Meoniz. Puesta Coreográfica: Ailén Quittet. Dirección y Dramaturgia: Katterin Guerrero. Producción General: Aktiluz Compañía Itinerante. Montaje subsidiado por el ex Consejo Provincial de Teatro Independiente (CPTI).