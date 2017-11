Siguen tendiendo cables de TV e internet pese a la ordenanza que los regula

En noviembre del 2016 el Concejo Deliberante aprobó una ordenanza para que se regule el espacio aéreo en relación a la instalación de infraestructuras y servicios públicos en las áreas urbanas del Partido de Zárate. En otras palabras, buscan que las empresas se adecúen a una ordenanza para que comiencen a reordenar y mejorar el cableado sin control que se halla sobre todo en el sector céntrico y los barrios.

Pero a partir de la ordenanza lo que se pudo observar es el proceder de muchas empresas cableras, muchas de ellas contratistas de Cablevisión, que siguen tirando cables por encima de otros postes y del nodo de cables en diferentes vecindarios de la ciudad; sumando así a la situación precaria reinante y que la ordenanza trata de erradicar y regularizar.

A fines de la semana y comienzos de éste se pudo ver como diversas cuadrillas de empresas contratadas por Cablevisión arrojaban cables por encima de las líneas aéreas en barrio Smithfield; extendiendo la fibra óptica en función de ampliar el servicio.

La caótica situación, la falta de control municipal y la falta de acatamiento a las ordenanzas vigentes de los monopolios de tv por cable e internet provocan contaminación visual y generan las bases para potenciales riesgos y shocks eléctricos, dado que los cables se tensan sobre los postes eléctricos que muchas veces son impactados con el viento, caen y penden sobre la vía pública.

Sólo basta levantar la mirada, sobre todo en el sector céntrico y en muchas esquinas de barrios periféricos para comprobar tal situación y ver como una verdadera maraña de cables que atraviesan de una vereda a otra, de un techo al del frente y de uno a otro poste de teléfono o de electricidad. Cruzan por el techo de una vivienda particular para abastecer de internet a otra casa interna y ni hablar de los edificios, donde la situación se torna más que desprolija.

Desde Cooperativa Eléctrica aclararon que ellos tienen habilitación para realizar tales maniobras porque son el órgano de concesión municipal de este servicio público. En tanto el resto de las empresas, tanto de telefonía como de internet y cable, deberían ajustarse a la ordenanza aprobada.

La ordenanza

Fue aprobada ante la necesidad de “regular el uso del espacio aéreo en relación a la instalación de infraestructuras y servicios públicos en las áreas urbanas del Partido de Zárate; y es por ello que tal ordenanza, la 4465, establece que “en la construcción de nuevas urbanizaciones, el Departamento Ejecutivo Municipal exigirá a los concesionarios de servicios públicos y terceros no concesionarios, la instalación de ductos subterráneos destinados a satisfacer las solicitudes de cableados que los proyectos referidos demanden. Las mismas deberán realizarse en paralelo a la instalación de gas y de agua potable; para ello la Autoridad de Aplicación de la presente Ordenanza deberá coordinar las obras correspondientes”.

Además, en su artículo 2 confirma que no se otorgarán autorizaciones para la instalación de sistemas de cableado aéreo en las áreas urbanas del Partido de Zárate conforme a la delimitación establecida en el Código de Planeamiento Urbano -Ordenanza N” 3125/97. Y finalmente que quedan comprendidas en los alcances de la ordenanza a todas las personas físicas o jurídicas, de derecho público o privado, responsables de las instalaciones citadas en el articulado.