La Corte revocó el fallo del Tribunal de Casación y Matías Escobar podría volver a la cárcel

En el mes de febrero, el Dr. Hugo Trindade, abogado de la familia de Rocío Juárez, presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, un Recurso Extraordinario solicitando la revisión del fallo que previamente había emitido el Tribunal de Casación, absolviendo a Matías Escobar.

En un documento de más de cuarenta hojas, los jueces de la Suprema Corte, Ricardo Maidana y Daniel Carral, coincidieron con lo planteado por el Dr. Trindade en el Recurso Extraordinario, donde se citó jurisprudencia de cerca de 70 casos, y donde se argumentó firmemente sobre la participación activa de Matías Escobar en el crimen de Rocío.

Matías Escobar, había sido hallado culpable por el Tribunal Oral Nro. 2 de Campana, bajo la figura de “Participe Necesario” en el crimen de la joven Rocío Juárez, mientras que su hermano, Pablo Escobar, fue sentenciado –al igual que Matías- a reclusión perpetua por “Abuso Sexual con penetración, en concurso real con Homicidio Criminis Causae y Femicidio”.

La decisión de Casación, fue diametralmente opuesta a lo expresado por el TOC Nro. 2 –compuesto por los jueces Daniel Rópolo, Ángeles Andreini y Elena Bárcenas-, sobre el femicidio ocurrido el 4 de junio del 2013.

“La interpretación de casación es como si Matías no hubiera participado de los actos de homicidio. No le da importancia al tema de que a Rocío la trasladan con vida, donde se le provoca una herida en el pie que es determinante, porque es vital. Para el Tribunal de Casación, si Matías hubiera ayudado a Rocío, no se hubiese modificado el resultado, además de que se argumenta que no estaba obligado a hacerlo, porque no estaba en posición de garante”, había manifestado oportunamente el abogado de la querella.

En este marco, la Sala II de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, decidió “hacer lugar al recurso extraordinario y revocar la sentencia”, a la vez que le solicitó al mismo Tribunal de Casación, que “dicte nuevo pronunciamiento ajustado a derecho”.

El devenir de la causa, las acciones encarnadas por el Dr. Trindade y la decisión de la Suprema Corte, sin duda sentarán jurisprudencia en la Justicia argentina.

“Tenemos fundamentos sólidos, Matías Escobar tiene que ser responsable por lo que hizo y tiene que pagar”, expresó Trindade a LA VOZ.

Con este fallo, existen altas posibilidades de que Escobar vuelva a prisión, puesto que cualquier nuevo fallo lo alejará de la figura de encubridor que había interpretado el Tribunal de Casación en su polémica sentencia.