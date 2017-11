Se consiguió la unidad en en el PJ bonaerense pero en Zárate habrá internas

La situación del Partido Justicialista a nivel provincial ha tomado otro inesperado giro político luego de conocerse, en las últimas horas, que se logró un acuerdo y se suspendieron las internas. Finalmente el intendente de Merlo alternará el cargo con el jefe comunal de Esteban Echeverría. En tanto, Fernando Espinoza quedará a cargo del Congreso partidario. Luego de una semana de intensas negociaciones, el PJ bonaerense logró un acuerdo y el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, será el nuevo presidente del peronismo provincial en reemplazo de Fernando Espinoza.

Menéndez y el referente de La Matanza Espinoza se reunirán hoy a las 17 en la sede partidaria ubicada en la calle Matheu 130, para “ultimar” los detalles del acuerdo.

A partir del 19 de diciembre, Menéndez será el titular del PJ y alternará el cargo con Fernando Gray, intendente de Esteban Echeverría. Además, estará acompañado por el jefe comunal del Partido de la Costa, Juan Pablo de Jesús. Por su parte, Espinoza quedará a cargo del Congreso Partidario.

Con el acuerdo, el PJ evitó la interna prevista para el 17 de diciembre que se originó tras las reunión que mantuvieron cerca de 40 intendentes la semana pasada.

En esa oportunidad, Menéndez cosechó el apoyo de la mayoría de los presentes que apuntaron a dar una señal de “renovación” del PJ, así como de organizaciones sociales como Movimiento Evita y la CGT. En tanto, el aval mayoritario a la postulación del intendente de Merlo fue restando apoyos al ex titular de la Matanza.

En Zárate habrá internas

El actual presidente del Partido y diputado nacional, Abel Furlán, confirmó que el PJ zarateño tendrá internas dado que el acuerdo se alcanzó únicamente a nivel provincial. Por lo tanto habrá dos listas que pugnarán por quedarse con la presidencia del partido el próximo 17 de diciembre.

Una está encabezada por José Bugatto, concejal electo por Unidad Ciudadana; y la otra por el secretario general de la UOCRA Seccional Zárate, Julio González.

La lista oficialista quedó definida con José Bugatto como presidente; Fernando Vaccaiani como candidato a vicepresidente; Miguel Morano como secretario General; Daniel Populin como secretario de Actas; Ariel Tulia como secretario de Organización y Eduardo Fox como secretario de Adoctrinamiento; Flavia Ferreyra, como secretaria de Acción Social; Edgardo Avigliano, secretario de Relaciones, Avigliano Edgardo; Néstor Castagnoni, secretario de Finanzas; Mari Romero, secretaria de Cultura; Mónica Cabeza, secretaría de la Mujer; José Lemuchi, secretaría de Gremiales; Macarena Collado, secretaría de la Juventud y Gregorio Frías, secretario de Derechos Humanos. Además, los congresales provinciales serán Hugo Bacci, Leonel Soto, Mariano Pura y Javier Yagode. En tanto la lista opositora llevará como referente al titular de la Uocra local, Julio González, y se compone de la siguiente manera; Julio González, candidato a presidente; Agustina Propato (pareja del actual senador provincial Sergio Berni); Hugo Giuzzio como secretario general; Soraya González, secretaria de Actas; Stella Maris Bergerot como secretaria de Organización; Roberto Huergo secretario de Adoctrinamiento; Natalia Soledad González, secretaria de Acción Social; Augusto Noriega secretario de Relaciones; Lucas Castiglioni, secretario de Finanzas; María de los Angeles Garcías, secretaria de Cultura; Lorena Silvana Bustos, secretaria de la Mujer; Cristian Ricardo Correa, secretaria de Gremiales; Sandra Valeria Acosta, secretaria de Juventud; Leandro Guasta, secretaria de Derechos Humanos. Además esta lista llevará como congresal provincial a Edda Acuña, Sebastián Di Fiori, Sandra Valeria Acosta y Héctor Jorge Fox.

También habrá internas a nivel seccional

Las elecciones del PJ tienen tres instancias de elección; una provincial, en la cual se eligen autoridades partidarias y congresales nacionales; otra seccional de consejeros y una distrital, donde se eligen autoridades partidarias y congresales provinciales.

El acuerdo logrado en el territorio bonaerense no tuvo tampoco su correlato a nivel seccional, por lo tanto también habrá internas en lo que se denomina Segunda Sección Electoral, y que comprende a los partidos de Arrecifes, Baradero, Capitán Sarmiento, Carmen de Areco, Colón, Exaltación de la Cruz, Pergamino, Ramallo, Rojas, Salto, San Andrés de Giles, San Antonio de Areco, San Nicolás, San Pedro y Zárate.

“A nivel seccional, con los consejeros, plantearemos la interna porque la única posibilidad de acuerdo es que la lista que encabeza Sergio Berni se baje o no le den los avales. Actualmente para que una lista pueda competir a nivel seccional debe contar con el apoyo de más del 50% de los distritos que componen la sección y no sé si hoy los tiene. Esperaremos a ver qué resuelve la Junta Electoral partidaria”, expresó el diputado nacional, Abel Furlán.

En este caso la lista seccional de consejeros lleva al intendente de Capitán Sarmiento, Oscar Ostoich; el intendente de Rojas, Claudio Rossi, el intendente de Ramallo, Mauro Poletti y en representación de Zárate, Soledad Mc Nally.

En tanto por la lista opositora, la lista es encabezada por Sergio Berni y Julio González, representantes de Zárate, y el intendente de San Antonio de Areco, Francisco “Paco” Durañoña.