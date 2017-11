Para la directora de la escuela “la Expo Tatú fue maravillosa”

El 2017 fue un año lluvioso y el camino de acceso a la Escuela Secundaria Nº 1 “Carlos Von Bernard” del Paraje “El Tatú no aguantó tanta agua. Su estado es pésimo y necesita ser pavimentado urgentemente.

Más allá de las promesas políticas de hacerlo y que aún no se materializaron; la comunidad educativa siguió trabajando con intensidad en los días que se pudo ingresar al establecimiento a dar clases. De hecho dudaban, a principios de año, en hacer la “Expo Tatú” pero finalmente los propios alumnos se decidieron a llevar a cabo esta tradicional muestra. Y fueron recompensados, de alguna manera, por la gran cantidad de gente que la visitó durante el viernes y el sábado.

“Finalmente nos ayudó el clima y una gran cantidad de vecinos nos acompañó durante el viernes y, principalmente, en la jornada del sábado. Se trató de una muestra que superó nuestras expectativas y tuvimos una Expo Tatú maravillosa”, expresó la directora de la Escuela Agropecuaria Secundaria Nº 1, Nilda Duarte.

“Puertas adentro nos conmueve el compromiso de los docentes, de los padres y de toda la comunidad educativa. Nos da orgullo mostrar todo el trabajo anual en este tipo de encuentros con la comunidad”, agregó Duarte.

Además explicó que muchos ex alumnos se hicieron presentes en la exposición; lo cual fue aún más emotivo. “Muchos ex alumnos regresaron a la escuela luego de 25 años. Y se conmueven por el crecimiento que tuvo. Esto es gracias a toda la comunidad educativa y a la asociación cooperadora”, remarcó la directora del establecimiento. Precisamente el caso de Nilda Duarte es curioso ya que es docente y personal administrativo desde el año 1988. Al principio quedó a cargo por la jubilación del ex director, Marcelo Morelli, y luego titularizó el cargo en agosto.

La Muestra

Unos 250 alumnos forman parte la matrícula escolar y el título que obtienen es Técnico en Producción Agropecuaria con orientación en Granja.

Es por ello que hay varios corrales con conejos, cerdos, cabras, aves y la flamante planta comunitaria de extracción de miel. También mostraron invernáculos, diferentes técnicas de siembra y lombricultura.

Precisamente el paseo por todo el colegio era para apreciar el trabajo desarrollado por los chicos en los distintos espacios de la granja.

Además hubo un escenario con muchas propuestas musicales entre las que se destacó la presencia de la Escuela de Danzas Folklóricas “La Ribereña” y varios alumnos que se animaron a cantar y bailar.

El día sábado cerró la jornada la Banda Municipal; que luego de cumbias y canciones populares cerró su actuación con la Marcha de San Lorenzo, dedicada a la tripulación del submarino perdido ARA San Juan.