Roban a un joven y lo amenazan con un destornillador

En la noche del viernes, un grupo de delincuentes abordaron a un adolescente en el cruce de las calles Ituzaingó y Máximo Paz.

El hecho ocurrió cerca de medianoche, cuando el joven de 17 años que circulaba en bicicleta volvía a su domicilio en la zona céntrica; según relató a un familiar a este medio, al llegar a la mencionada intersección, en las cercanías del Club Central, detuvo su marcha para atender un llamado. En ese instante, un automóvil marca Peugeot se estacionó delante de él, impidiéndole escapar del lugar; del vehículo bajó un sujeto de mediana edad, con campera deportiva y una gorra roja, quien le exigió que le entregara el celular en tono amenazante, mientras esgrimía un destornillador. La víctima, rápidamente le entregó el equipo y el delincuente se dio a la fuga en el automóvil.

“Pudo ver que marca era el auto, pero no el modelo; era de color oscuro y adentro iban varias personas. Después de que le robaran, volvió a la casa de su amigo muy asustado”, contó el hermano de la víctima. Afortunadamente, el joven no sufrió lesiones, aunque desde el entorno familiar aseguraron que tras el episodio, permaneció varias horas con una profunda angustia por el ataque sufrido. Por otra parte, informaron que hasta el momento, no han realizado la pertinente denuncia ante las autoridades policiales.