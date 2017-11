Nadie se hace cargo del peligro de la Ruta 6

Hace una semana que usuarios de la Ruta 6 vienen reclamando urgentes reparaciones en el tramo Campana-Zárate, al notar profundos baches a lo largo de toda la cinta asfáltica a la altura del barrio San Cayetano, mano a Zárate.

Se trata de un pozo que no se puede esquivar y es por ello que los automovilistas ensayan bruscas frenadas para amortiguar el violento impacto de las ruedas sobre el bache. Es una muestra más de la falta de mantenimiento que ya es una característica lamentable de esta autovía reabierta en el año 2010.

Respecto al bache, sigue siendo un verdadero peligro y los propios automovilistas indicaron que si no ocurrió una tragedia en el lugar fue “de milagro”.

Es por ello que le piden al Municipio de Campana, que repare la zona o que, por lo menos, señalice el lugar para que no sigan produciéndose maniobras bruscas que puedan terminar en un accidente fatal.