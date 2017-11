Siguen los robos en barrio San Jacinto y crece la preocupación de los vecinos

En distintas ediciones precedentes, vecinos del barrio San Jacinto y aledaños expresaron su preocupación ante los sucesivos hechos delictivos que sufren en el vecindario; a mediados de la semana pasada, contaron, se realizó en el lugar un importante despliegue policial en el marco de los denominados “operativos de saturación”, pero para los vecinos este tipo de acciones esporádicas y aisladas, no contribuyen a darle respuesta a la problemática.

“La semana pasada vinieron un solo día y estuvieron un rato haciendo operativos, paraban motos, autos y le pedían los papeles. Eso es una puesta en escena, porque los robos los sufrimos todos los días”, señaló un trabajador que durante el fin de semana, sufrió un asalto a mano de dos delincuentes en la madrugada del domingo.

Según describió, en horas de la madrugada dos sujetos en una motocicleta negra, tipo Honda Titán, lo abordaron en las cercanías de su vivienda ubicada a pocos metros de avenida Antártida Argentina, cuando se dirigía a tomar el colectivo para ir a su trabajo. “No es la primera vez que me roban de esa manera a la madrugada, no se llevaron nada de valor, solo un bolso con algunas cosas del trabajo, pero el mal momento no me lo saca nadie. Tenían otras mochilas, así que supongo que no fui el único”, expresó y concluyó: “¿De qué nos sirve que secuestren autos y motos, si a la madrugada, cuando estamos más expuestos, ninguno de ellos está acá? Nosotros somos los que caminamos el barrio”.