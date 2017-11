Buena jornada del voley de Náutico

El sábado pasado en el Estadio “Jorge O. Giovagnoli” del Club Náutico Zárate se disputó una nueva nueva fecha del Nivel “B” de la Federación Metropolitana de Voleibol (FMV), en la que los combinados de la ribera recibieron por la 13° fecha a Mupol.

Náutico Zárate debía sacar al menos 3 triunfos en las categorías superiores para llegar sin depender de nadie a la última jornada. Y así lo hicieron obteniendo victorias en Sub 15, Sub 17 y Sub 19, cayendo en Sub 13 y Sub 21.

Los elencos del CNZ fueron dirigidos por Stefanía Rodríguez Schatz y Luciano Cianfanelli.

Compartimos a continuación las síntesis de cada división:

Categoría Sub 13

Resultado: Náutico Zárate 0 vs 2 Mupol

Parciales: 21-25 y 20-25

Categoría Sub 15

Resultado: Náutico Zárate 3 vs 0 Mupol

Parciales: 25-16, 25-14 y 25-23

Categoría Sub 17

Resultado: Náutico Zárate 3 vs 0 Mupol

Parciales: 25-22, 25-14, 9-25 y 25-21

Categoría Sub 19

Resultado: Náutico Zárate 3 vs 1 Mupol

Parciales: 23-25, 25-11, 25-23 y 25-23

Categoría Sub 21

Resultado: Náutico Zárate 0 vs 3 Mupol

Parciales: 14-25, 22-25 y 17-25

PROXIMA FECHA

El próximo compromiso para las divisiones formativas de Náutico Zárate será el sábado 2 de diciembre, cuando por la última fecha de la Ronda Permanencia visite a Bella Vista en los siguientes horarios:

Mini (09.15 hs), Sub 13 (10.30 hs), Sub 15 (11.30 hs), Sub 17 (13 hs), Sub 19 (15 hs) y Sub 21 (16.30 hs).

Completan la fecha: Galicia vs AFALP, Mupol vs Country y PAC vs Banfield.