El viernes comienza el Torneo Clausura de la Liga

El próximo fín de semana estará comenzando el Campeonato Clausura 2017/2018 que organizará la Liga Zarateña de Fútbol.

El certamen, en primera división, contará con 16 equipos que fueron separados en dos zonas de 8 conjuntos cada una.

Se confirmó toda la programación de la primera fecha que estará comenzando el viernes 1º para continuar el sábado 2, domingo 3 y lunes 4 de di ciembre.

PROGRAMACION

Así se jugarán los encuentros en las distintas categorías.

Viernes 1º

En Central

-20 horas: Mitre vs Cervecero (1ra. división) y 21.30 ho ras Sarmiento vs Central (1ra. división).

Sábado 2

En Belgrano

-18 horas: Belgrano vs Ferroviarios (en 5ta. división).

-19 horas: Belgrano vs Mai pú (en 3ra. división).

-20 horas: Náutico Arsenal vs Social Obrero (1ra. división)

-21.30 horas: Belgrano vs Lima FBC (1ra. división).

Domingo 3

En Belgrano

-17 horas: Central vs Estra-da FBC (5ta. división).

-18 horas: Maipú vs Defensores de Estrada (5ta. división)

-19 horas: CADU vs Sarmiento (en 5ta. división).

-20 horas: Maipú vs Paraná (en 1ra. división).

-21.30 horas: Defensores de Estrada vs San Miguel (en 1ra. división).

En CADU (Copiapó)

-17 horas: Náutico Arsenal vs Sarmiento (en 3ra. división).

-18 horas: CADU vs Ferro-viarios Unidos (en 3ra. division).

-19 horas: Lima FC vs Deportivo Mitre (en 5ta. división)

-20 horas: Central Bs. Aires vs Mitre (en 3ra. división).

-21 horas: Lima FBC vs Estrada (en 3ra. división).

Lunes 4

En Central

-20 horas: Ferroviarios Unidos vs Ibicuy (en 1ra. division).

-21.30 horas: Estrada FC vs Defensores Unidos (en 1ra. división).