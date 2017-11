Natación: Se llevó a cabo el Torneo 89º Aniversario en el Náutico

En el natatorio del Club Náutico Zárate se disputaron las pruebas correspondientes al Torneo 89º Aniversario de la entidad, bajo la fiscalización de FANNBA.Fue una doble Jornada a pura natación, ya que por la mañana actuaron los Federados de Guillermo Nizoli y por la tarde los Promocionales de la dupla integrada por Federico Ciochi y Manuela Frei.

Náutico Zárate contó con una gran cantidad de deportistas, quienes se hicieron presentes en numerosas pruebas.

Una vez más, los deportistas del Club Náu tico Zárate tuvieron una destacada labor tanto en Federados como los Promocionales, demostran-do su muy buen presente y cerca de cerrar una exitosa temporada.

Compartimos a continuación las pruebas y resultados:

Federados

Gabriel Ascaso (Cat. Juvenil): 1°) 200m Pecho (2:27.34), 1°) 100m Mariposa (1:02.64) y 1°) 200m Combinado (2:13.41).

Nicolás Nizoli (Cat. Juvenil): 6°) 200m Pecho (2:50.28) y 8°) 200m Combinado (2:41.74).

Franco Chiquilito (Cat. Mayor): 1°) 50m Libre (26.74)

Leandro Rey (Cat. Junior): 7°) 50m Libre (28.65) y 1°) 200m Pecho (3:03.03)

Daniel Morales Ledri (Cat Junior): 1°) 50m Libre (26.37) y 1°) 100m Mariposa (1:03.96)

Nazareno Pardo (Cat. Juvenil): 8°) 50m Libre (27.32), 3°) 200m Pecho (2:43.61) y 4°) 200m Combinado (2:28.18).

Paulo Benítez (Cat Menor): 3°) 200m Pecho (2:56.29) y 5°) 200m Combinado (2:41.28)

Luciana Ferrari (Cat. Junior): 12°) 50m Libre (34.74), 1°) 100m Espalda (1:34.31) y 2°) 200m Combinado (3:31.45).

Virginia Mele (Cat. Juvenil): 12°) 50m Libre (33.62) y 9°) 200m Combinado (3:08.58).

Manuela Frei (Cat. Junior): 1°) 100m Pecho (1:28.47) y 1°) 200m Combinado (2:54.18).

Mateo De la Fuente (Cat. Cadete): 7°) 50m Libre (30.17) y 5°) 100m Espalda (1:15.69).

Ana Mc Nally (Cat. Cadete): 16°) 50m Libre (34.63) y 10°) 100m Espalda (1:32.20).

Agustín Collado (Cat. Juvenil): 15°) 50m Libre (30.02) y 7°) 100m Espalda (1:31.26).

Victoria Antonietti (Cat. Menor): 13°) 50m Libre (33.90), 8°) 100m Pecho (1:38.14) y 13°) 200m Combinado (3:09.53).

Mercedes Mc Nally (Cat. Infantil): 10°) 50m Libre (35.43), 12°) 100m Mariposa (1:38.51) y 14°) 200m Combinado (3:20.20).

Ricardo Gutiérrez (Cat. Juvenil): 9°) 50m Libre (29.21)

Catalina Claus (Cat. Menor): 18°) 50m Li bre (35.37) y 7°) 100m Pecho (1:35.99).

Magdalena Lavie (Cat. Menor): 7°) 50m Libre (32.41) y 7°) 100m Espalda (1:21.03).

Posta 11 (Cat. Juvenil)

2°) N. Pardo, N. Nizoli, G. Ascaso y A. Collado (4:38.88).

Posta 11 (Cat. Mayor)

3°) L. Rey, R. Gutiérrez, D. Morales Ledri y F. Chiquilito (4:51.85).

Posta 12 (Cat. Menor)

5°) V. Antonietti, C. Claus, M. Mc Nally y M. Lavie (2:16.69).

Posta 12 (Cat. Menor)

8°) V. Mele, L. Ferrari, M. Frei y A. Mc Nally (2:38.37).

Promocionales

Carola Arno (Cat. Menor): 8°) 100m Combinado (1:36.70) y 17°) 50m Libre (39.38).

Jeremías Álvarez Poggio (Cat. Cadete): 24°) 100m Libre (1:30.05).

Federico Benzo (Cat. Cadete): 8°) 50m Libre (32.80).

Agustín Cáceres Deza (Cat. Cadete): 14°) 50m Libre (34.47).

Micaela Escobín (Cat. Menor): 12°) 100m Combinado (1:42.66) y 27°) 50m Libre (40.74).

Gastón Giusti (Cat. Juvenil): 12°) 100m Libre (1:19.88) y 11°) 50m Libre (34.04).

Joaquín González Allita (Cat. Menor): 5°) 100m Combinado (1:28.51) y 9°) 50m Libre (34.95).

Santiago Huggenberger (Cat. Cadete): 14°) 100m Libre (1:16.76) y 13°) 50m Libre (34.13).

Juan Martín Juárez (Cat. Juvenil): 17°) 50m Libre (38.62).

Camila Lescano (Cat. Infantil): 17°) 100m Combinado (1:49.41) y 15°) 50m Libre (38.83).

Román Locativa (Cat. Infantil): 27°) 50m Libre (50.16)

Valentino Marino (Cat. Menor): 13°) 50m Libre (38.43).

María Mercedes Mc Nally (Cat. Infantil): 5°) 100m Combinado (1:35.77) y 5°) 50m Libre (34.84).

Lucía Ortega (Cat. Infantil): 14°) 50m Libre (38.29).

Lorena Pereyra (Cat. Infantil): 37°) 50m Libre (47.94).

Morena Cantero (Cat. Infantil): 22°) 50m Libre (40.01).

Matías Rey (Cat. Juvenil): 6°) 100m Libre (1:10.56) y 8°) 50m Libre (32.13).

Martina Rudel (cat. Menor): 6°) 100m Combinado (1:31.82) y 7°) 50m Libre (35.72).

Federico Russignan (Cat. Pre B): 2°) 25m Mariposa (19.66).

Sofía Sarlinga (Cat. Menor): 100m Combinado (DQ) y 16°) 50m Libre (38.87).

Valentino Verdicchio (Cat. Cadete): 23°) 100m Libre (1:27.60).

Posta 4x50m Libre Mixto

(DQ) F. Russignan, L. Ortega, M. Pereyra y C. Lescano.

Posta 4x50m Libre Mixto

5°) M. Escobín, C. Arno, S. Sarlinga y J. González Allita (2:30.10).

Posta 4x50m Libre Mixto

4°) M. Rudel, S. Huggenberger, A. Cácerez Deza y J. Álvarez Poggio (2:25.46).