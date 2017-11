Se viene otra fecha del Certamen de FUTSAL local

En la noche de hoy miércoles 30 habrá de continuar la actividad del último Torneo de FUTSAL (fútbol de salón) de la temporada 2017 que se juega en el gimnasio “Carlos Vasino” organizado por el Club Atlético Paraná.

En la oportunidad con dos encuentros se jugará la decimocuarta fecha.

La programación

La jornada de hoy anuncia este programa de encuentros: 20.30 hs: Barrio Cementerio vs. Juana María (Zona “A”) y 21.30 hs: El Dorado Juniors vs. Intermitente (Zona “B”).

Sigue este viernes

Por su parte el venidero viernes 1º se llevará a cabo la decimoquinta y última fecha de este certamen con los siguientes partidos: 20.30 hs: Pengyou vs. Es lo que Hay (Zona “A”) y 21.30 hs: Los Leones vs. Deportivo Ferry (Zona “B”).

El lunes se disputó una nueva jornada

El pasado lunes 27 se jugó la decimotercera jornada del certamen en el gimnasio de Paraná. En la oportunidad ganaron El Cordobés FC (Zona “A”) y La Gringa Juniors (Zona “B”). Estos fueron los resultados y goleadores:

– Zona “A”: El Cordobés FC 2 (Rodrigo Bochini -2-) – El Rápido 0.

– Zona “B”: Los Pibes 7 (Martín Toledo -5-, Rodrigo Maciel y Sergio Toledo) – La Gringa Juniors 9 (Nahuel Rolón -3-, Jonathan Ramos -3-, Gonzalo Gómez -2- e Ignacio Fernández).