Comienzan los cuartos de final del torneo de FUTSAL

En la noche de hoy seguirá jugándose el Campeonato de FUTSAL (fútbol de salón) local, cuarto y último de la temporada 2017, que se está disputando en el gimnasio “Carlos Vasino”, organizado por el Club Atlético Paraná.

En la oportunidad comenzarán a jugarse los cuartos de final, al llevarse a cabo dos encuentros a partir de las 20.30 horas.

LA PROGRAMACION

Este será el programa completo de partidos para hoy:

– 20.30 hs. El Dorado Juniors (2º de la Zona “B”) vs. El Cordobés FC (3º de la Zona “A”).

– 21.30 hs. La Gringa Juniors (1º de la Zona “B”) vs. Juana María (4º de la Zona “A”).

Sigue este miércoles 6

Por su parte el miércoles 6 se completarán los cuartos de final con esta programación de partidos:

– 20.30 hs. Barrio Cemen-terio (1º de la Zona “A”) vs. Deportivo Ferry (4º de la Zona “B”).

– 21.30 hs. Es lo que hay Futsal (2º de la Zona “A”) vs. Los Pibes (3º de la Zona “B”).

Los resultados del viernes

El pasado viernes con dos partidos se jugó la decimoquinta y última jornada de la fase regular este campeonato, con los triunfos de Es lo que Hay y Deportivo Ferry. Estos fueron los resultados y goleadores registrados en la jornada:

– ZONA “A”: Es lo que Hay Futsal 10 (Daniel Fraga -3-, Samuel Rodríguez -2-, David Zapata -2-, Braian Rey, Alexis Oviedo y Rodrigo Giusti) – Pengyou 6 (Martín Milano -4- y Roberto Brun -2-).

– ZONA “B”: Deportivo Ferry 13 (Carlos Bastianini -4-, Jonathan Redondo -3-, Hernán Romero -2-, Julio Robledo -2-, Hernán Piña y Joel Pattyn) – Los Leones 5 (Adelmar Dos Santos -2-, Gonzalo Martiniano, Andrés López y Pablo Pérez).