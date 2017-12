Se aprobó la creación del Ente Municipal del Desarrollo Zárate

Durante la última sesión del Concejo Deliberante realizada el pasado jueves, se llevó a cabo la aprobación de la creación de Endeza (Ente Municipal del Desarrollo Zárate), que tiene por objetivo contribuir al desarrollo económico local a través del financiamiento a la producción y el consumo.

Con 18 votos a favor, el expediente presentado por el Ejecutivo Municipal recibió el acompañamiento de los ediles, así como también se aprobó la designación de su presidente, el Lic. Gonzalo Castro, quien ocupó el cargo de subsecretario Desarrollo Económico en 2007, en los albores de la gestión de Osvaldo Cáffaro, para luego pasar al ámbito privado.

Apoyados en la Ley Orgánica de las Municipalidades, la gestión municipal trazó un trabajo conjunto entre la secretaría de Desarrollo Económico y la secretaría de Economía y Finanzas, con el propósito de avanzar en la creación de una herramienta, que sirva al municipio para realizar aquellas gestiones y actividades como la entrega de créditos.

Endeza tiene la propuesta de convertirse en un organismo autárquico que apunta a configurar una herramienta que fortalezca la producción y el empleo. Del mismo modo, oportunamente, desde la gestión municipal se encargaron de aclarar que el ente, no es un banco, por lo cual no depende del BCRA; en este sentido, detallaron que el proyecto tiene como objetivo la constitución de un banco municipal, como antesala de la discusión en torno a la autonomía de los municipios.

“Esto tendría su propia estructura, es una herramienta para poder financiar. Hoy nos cuesta implementar un círculo de ahorro, dar créditos a los microemprendedores, todo está dentro de la maquinaria municipal. Tendrá un directorio, con un tesorero y un contador; es un organismo descentralizado con cierta autarquía. Entra como un complemento en el presupuesto municipal, pero tiene sus autoridades”, describió el intendente Cáffaro en su presentación.

Según habían anticipado, Endeza no podrá administrar fondos de terceros, y solo lo hará con fondos públicos de las esferas nacionales, provinciales y municipales. Estos fondos podrán ser utilizados en fomento, desarrollo cooperación con emprendedores, el otorgamiento de préstamos con descuentos de haberes para empleados municipales o empleados de reparticiones públicas, o vecinos.

Por otra parte, las experiencias fallidas para obtener créditos a través del Banco Provincia, también significaron un viento de cola para el desarrollo de ENDEZA. Al respecto, Giménez explicó en su momento: “El Intendente viene de tener dos experiencias con nuestro banco oficial, el Banco Provincia, donde dos préstamos que nosotros precalificamos, teníamos una ordenanza preparatoria y había sido votado por el Concejo Deliberante, no fueron aprobados; por eso se necesitan herramientas más ágiles, y en base a eso se tomó esta decisión”.