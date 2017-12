Sigue la Copa “Pablo Galeano” en Copiapó y el playón de Villa Fox

Seguirá hoy lunes la Cuarta Edición de la Copa “Pablo Galeano”, de fútbol infantil que organiza el Club Atlético Defensores Unidos.

En la ocasión se jugará la tercera jornada, con 16 partidos en tres canchas del predio de Copiapó y 4 encuentros en el Playón en Villa Fox.

– la programacion

Esta será la programación completa de partidos pertenecientes a jugarse hoy en Copiapó:

– Cancha Nº 1: 18 hs. CADU vs. Ferroviarios “B”; 18.50 hs. Once Corazones vs. Def. de Estrada; 19.40 hs. Sarmiento vs. Central; 20.30 hs. El Dorado vs. San Miguel (todos en categoría 2010); y 21.30 hs. España vs. El Dorado (categoría 2008).

– Cancha Nº 2: 18 hs. Once Corazones vs. Def. de Estrada; 18.40 hs. El Dorado vs. San Miguel; 19.20 hs. Maipú vs. Ferroviarios; 20 hs. CADU vs. Náutico Arsenal (todos en categoría 2011); 20.40 hs. San Miguel “A” vs. Def. de La Esperanza; y 21.30 hs. CADU vs. Maipú “B” (ambos en categoría 2008).

– Cancha Nº 3: 18 hs. San Miguel “B” vs. Ferroviarios (en categoría 2008); 18.50 hs. Maipú vs. Def. de La Esperanza; 19.40 hs. Ferroviarios vs. Belgrano; 20.30 hs. CADU vs. Def. de Estrada; y 21.30 hs. Lima vs. Once Corazones (todos en categoría 2009).

En el Playón se medirán: 19.30 hs. Maipú vs. Ferroviarios “A” (en categoría 2010); 20.20 hs. Náutico vs. Once Corazones; 21.10 hs. Sar-miento vs. España (ambos en categoría 2011); y 21.50 hs. Lima vs. Belgrano (en categoría 2010).

Los resultados

El viernes se jugó la 2ª fecha en el Playón con los siguientes resultados:

– Categoría 2009: El Dorado 0 – San Miguel 2; Once Corazones 0 – Def. de Estrada 6; Sarmiento 2 – Central 4; y CADU 3 – Lima 1.