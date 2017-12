Alertan por nuevos despidos a mediados de este mes

Desde el 15 de diciembre próximo unos 600 trabajadores pertenecientes a Nucleoeléctrica Argentina (NASA), y nucleados en los gremios de Luz y Fuerza y ATE, quedarán desocupados en virtud, de falta de fondos para continuar las obras y adquirir insumos.

“Dentro de la planta hay muchas obras y tareas para realizar pero lo que no llegará este año, y no sabemos cuándo lo hará, son los fondos para realizarlas”, aclararon desde el sindicato de Luz y Fuerza local; quienes denunciaron que el Gobierno buscaría reducir un tercio de los trabajadores empleados en ambas centrales.

Dentro de estos 600 trabajadores a una gran parte se los despedirá, a otro porcentaje se les otorgará jubilaciones anticipadas y en tercer orden se propondrá retiros “voluntarios”.

UOCRA Y LA TERCERA CENTRAL NUCLEAR

En el día de hoy la Unión Obrera de la Construcción local brindará una conferencia de prensa para informar sobre la situación del gremio en relación a la tercera central nuclear que aún sigue sin fecha concreta de inicio pese a las reiteradas promesas del gobierno nacional.

Por último, cabe señalar que desde la Uocra local habían recibido la confirmación que la tercera central nuclear iba a iniciarse en el primer trimestre del 2018 pero aún no se firmaron los contratos y estiman que pasará “un largo tiempo” hasta que comiencen a tomar gente para el montaje civil de tal obra que demandará unos siete mil obreros.