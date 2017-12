Dr. Diego Calzetti: “El desafío es hacer que todos quieran a su profesión y se dignifiquen trabajando con ella”

El pasado domingo 3 de diciembre, se celebró el Día del Medico, en honor al doctor cubano, Carlos Finlay, descubridor del mosquito transmisor de la fiebre amarilla. La propuesta de este día, fue realizada en 1953 por la Federación Médica Argentina, a través del Profesor Remo Bergoglio, en el Congreso Panamericano celebrado en Dallas.

En diálogo con LA VOZ, el presidente del Circulo Medico de Zárate, Dr. Diego Calzetti, analizó la situación actual de la profesión, y sintetizó: “La profesión hoy sigue siendo la misma para los que la hacemos con nuestro sentimiento, con dedicación, profesionalismo y amor. Si bien hoy es mucho mas vertiginosa que hace 25 años atrás, cuando egresé de la Facultad de Medicina, la consigna es seguir respetando nuestros a pacientes, seguir haciendo las cosas bien, y seguir por la línea de que nuestra profesión es ayudar a los demás; esa es la base de todos y si uno hace eso, estará bien consigo mismo y con el prójimo”.

El devenir científico sin duda contrajo una serie cambios en la medicina, que han ampliado su campo de acción, así como también se fueron planteando nuevos desafíos. Al respecto, Calzetti sostiene que “para la medicina el desafío es general e individual; el desafío general es poder seguir generando profesionales que se respeten a sí mismo y a los demás, que puedan seguir formándose y seguir viviendo de su profesión, algo que hoy es problemático. También el desafío es poder hacer que todos quieran a su profesión y se dignifiquen trabajando con ella”.

Pero por otra parte, en lo concerniente a los desafíos individuales, “se vienen tiempos donde la ciencia es muy vertiginosa, y se prueban medicamentos inmunobiologicos, que mucha veces pone en jaque a la población porque no es simétrico ni equitativo, lo que uno puede ofrecerle a los pacientes”.

Aquí, el médico Cirujano especialista en Gastroenterología, se detiene y plantea: “Otro desafío es la telemedicina que se está proyectando, para la cual no sé si estoy muy de acuerdo. Creemos que eso es tecnología y avance, pero habría que analizar bien si eso no despersonifica mas la atención, si académicamente está justificado, si científicamente está avalado; porque hacer consultas por whatsapp, skype o cualquier método de telemedicina, genera más ansiedad, más errores y despersonalización de los pacientes, aunque está ofertado desde las prepagas del sector privado. El Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires no lo avaló legalmente, es decir que no estamos protegidos por medicar, diagnosticar o promocionar algún evento de salud a través de esos métodos”.

Salud Pública

La salud pública se ha posicionado a los largo de las últimas décadas, como un eje fundamental de debate, fundamentalmente, por los distintos obstáculos e infortunios que tuvo que sortear el sector a los largo de los años.

“La salud pública no cambió demasiado, estuvimos haciendo cursos toda la mesa ejecutiva del Circulo Medico sobre salud pública, gerenciamiento y diagnostico de situación de la salud pública. Creo que sigue faltándole muchas cosas, no tienen los recursos que tienen que tener, y cuando los tienen no son bien empleados, los hospitales están llenos de carencias, tienen muchos déficit, y los que trabajamos allí hacemos lo que podemos, no estamos en las condiciones laborales que puede tener cualquier obrero de cualquier empresa. La salud pública sigue siendo una deuda de todos los estados, los gobiernos pasan y la salud pública está en la misma posición o con avances muy precarios, lo muestran las luchas, los paros, la violencia que cada vez crece más”.

Celebración por el Día Del Médico

Una característica de la actual gestión del Círculo Médico, tiene que ver con la apertura de puertas y la fuerte apuesta que han realizado en el mejoramiento edilicio y tecnológico del edificio de la institución ubicado en calle Ituzaingó.

El pasado sábado se realizó en La Casa del Médico, una celebración donde se les dio la bienvenida a los nuevos médicos y se reconoció a los que cumplieron 25 y 50 años de profesión. “Tratamos de hacerlo de nuevo en nuestra casa, que está en un 98% finalizada, con el esfuerzo de todos los socios y con una inversión de más de 4 millones de pesos. En 30 días estará totalmente restaurada, con una puesta al día de la casa según la época y con toda la tecnología aggiornada para funcionar como circulo medico”, describió Calzetti.