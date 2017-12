Vecinos de Villa Eugenia advierten con cortar la Ruta 6 por falta de agua

En barrio Villa Eugenia, el escenario que viven los vecinos es preocupante; según advierten, hace varias semanas que sufren inconvenientes con el servicio de agua potable, y a pesar de los reclamos presentados, los días pasan y no reciben una solución al problema.

“Estamos sin agua hace más de un mes, nos dijeron que lo iban a arreglar, vino una cuadrilla y por un rato tuvimos un hilo de agua, después siguió como antes”, contó Estela, vecina del barrio a LA VOZ.

Jornadas de calor como la vivida ayer, representan un grave inconveniente para todos los vecinos del vecindario; según sostienen, desde que el servicio comenzó con las irregularidades, deben abastecerse de bidones de agua mineral para consumo personal, pero por otra parte, aparecen las dificultades al momento del aseo personal o de la limpieza de las casas.

“No hay agua ni en Villa Eugenia ni en barrio Saavedra, si no recibimos una respuesta para hoy, vamos a cortar la ruta”, aseguró la vecina y agregó: “Hay muchos chicos en el barrio y yo tengo una nena discapacitada, no se puede vivir así. No podemos lavar la ropa, y para cocinar tenemos que estar comprando agua y es mucho dinero, la situación no da para más. Es un barrio olvidado, no sé porqué se olvidaron de nosotros, cuando necesitan votos, todos vienen”.

En este sentido, aseguraron que los vecinos pudieron plantear sus problemas ante el Secretario de Servicios Públicos, Aldo Morino y que esperan una solución.

Calles rotas

Del mismo modo, la vecina aseguró que las calles del barrio se encuentran destruidas y que ya han elevado peticiones para que realicen los arreglos pertinentes. Aun así, días atrás se hizo presente una maquina y un camión que, según indicaron, retiraron todo el mejorado que se había colocado en calle Capitán Giachino y Camino Viejo, dejando las calles con un marcado deterioro. “Las calles están todas rotas y el barrio está lleno de ratas, estamos cansados”, manifestó Estela.