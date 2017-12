Desde la UOCRA confirman más despidos en Atucha I y II

El secretario General de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) Seccional Zárate, Julio González, confirmó ayer que además de los 600 trabajadores de Luz y Fuerza y ATE que quedarán desocupados a partir del próximo 15 de diciembre, también otros 45 obreros de la construcción de la Uocra quedarán desafectados de las tareas en las centrales Atucha I y II.

“Lamentablemente hoy tenemos que confirmar la desafectacción de 45 compañeros que se suman a la larga lista de despedidos de Atucha. Después del acampe de protesta que realizamos a mediados de año nos habían prometido que en octubre comenzaría la reactivación sin embargo hubo más gente sin trabajo. Hay muchas obras por hacerse pero nos dicen que no están los fondos, por lo tanto la promesa que habría una ampliación presupuestaria no se cumplió”, expresó González.

“Nosotros no damos por terminada la lucha y hemos pedido una reunión con representantes de Nucleoeléctrica para tratar de revertir esta situación, evidentemente cuando anunciamos que lo dicho en abril de 2016 eran mentiras, tristemente, el tiempo las fue confirmando”, agregó el titular de la Uocra local.

Paro nacional de ATE contra la reforma laboral

Para el día de hoy los gremios de ATE, CTA-A y otras organizaciones gremiales paran en todo en el país contra las reformas laboral y previsional impulsadas por el gobierno nacional.

Por su parte, la seccional Zárate de la Asociación de Trabajadores del Estado informó que participarán activamente de esta movilización que partirá del Congreso a Plaza de Mayo a las 16 horas.

Luz y Fuerza vuelve a denunciar persecuciones

El domingo por la noche la señal C5N emitió un informe sobre los despidos que se están desarrollando en Atucha I y II; recogiendo las denuncias de los propios representantes del sindicato de Luz y Fuerza local, quienes caratulan a la situación que padecen dentro del complejo nuclear en virtud de “persecuciones a los delegados sindicales y el vaciamiento en el sector energético”.

“Hay una reducción drástica del presupuesto del plan nuclear; por un lado dicen que avanza pero lo único que vemos son los despidos de más y más trabajadores”, expresó el secretario General del Sindicato de Luz y Fuerza de Zárate, Néstor Iparraguirre. “Lo que vemos nosotros es lo que vimos en la década del noventa, un vaciamiento, un desguace del personal y de la infraestructura pese al dictado de la emergencia energética cuando asumió este gobierno de Cambiemos”, concluyó Iparraguirre.