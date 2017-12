Juraron los nuevos diputados bonaerenses y hay tres zarateños: Patricia Moyano, Sandra Paris y Matías Ranzini

Ayer fue un día intenso en la legislatura platense porque se llevó a cabo la jura de los nuevos legisladores provinciales. Luego de la asunción de los senadores en la Cámara Alta, fue el turno de los diputados quienes, tras la jura, ocuparon sus bancas y definieron a las nuevas autoridades del cuerpo.

La actividad en la cámara baja provincial reviste un interés particular para la ciudad dado que tres diputados provinciales de la Segunda Sección Electoral son representantes zarateños. Una de ellas es la líder radical local Sandra Paris, quien renueva su banca por la alianza Cambiemos. Asimismo hizo lo propio Patricia Moyano quien integra el bloque de los intendentes relacionados al peronismo como en este caso es Cáffaro; la ex concejal ocupará el bloque denominado “PJ Unidad y Renovación”. Y finalmente juró Matías Ranzini, de Cambiemos.

Cabe destacar que este año, a diferencia de los anteriores, los cargos que se asumirán tendrán dos años de duración y no como en el periodo anterior que se alternaron por un año y un año.

Legisladores de la Segunda Sección

Sin lugar a dudas que de 11 diputados provinciales 3 sean zarateños es algo prácticamente histórico; y es por ello que el desafío planteado previamente a la jura es trabajar en conjunto por el bien común de todos los vecinos de las ciudades que componen la Segunda Sección Electoral y particularmente de Zárate.

En este caso el bloque que más diputados ingresó es Cambiemos, quien obtuvo un triunfo importante en la zona y en toda la provincia. Los legisladores de la sección son Santiago Passaglia; Sandra París; Matías Ranzini; Andrea Bosco; Gustavo Vélez; Susana Lazzari. De Unidad Ciudadana: Mariano Pinedo; Patricia Moyano; Marcos Di Palma; Fernanda Díaz. Un País: Lisandro Bonelli.

Autoridades

Por un lado los legisladores que ocuparon sus bancas volvieron a ratificar al oficialista Manuel Mosca como presidente de la Cámara de Diputados. En tanto Marisol Merquel, quien comparte bloque con Patricia Moyano, se quedó con la vicepresidencia de la Cámara; lo cual representa un triunfo del grupo de los intendentes peronistas que ingresan a la Legislatura.

Y las demás vicepresidencias quedaron a cargo del kirchnerista Carlos “Cuto” Moreno, el massista Ramiro Gutiérrez y Maricel Etchecoin Moro (Cambiemos).

Por otro lado, la secretaría legislativa quedó en manos de Cristina Tabolaro, y la administrativa para Ignacio Cingolani. Osvaldo Cergnul, fue designado Secretario de Desarrollo Institucional; Marcelo Torres, Prosecretario legislativo; Sergio Recalde, Prosecretario administrativo; y Adrián Carlos Santarelli, Prosecretario de desarrollo institucional.

Los bloques

Cambiemos: Manuel Mosca (presidente de Cámara); Maximiliano Abad (presidente de bloque); Santiago Passaglia; Sandra París; Matías Ranzini; Andrea Bosco; Gustavo Vélez; Susana Lazzari; Adrián Urreli; Maricel Etchecoin Moro; Guillermo Sánchez Sterli; Gabriela Besana; Fernando Pérez; María Elena Torresi; Mario Giacobbe; Santiago Nardelli; Laura Aprile; Emiliano Balín; Anahí Bilbalo: Néstor Resico; Rosío Antinori; Carolina Piparo; Diego Rovella; Carolina Barros Schelotto; Guillermo Bardón; Jorge Silvestre; Eduardo Barragán; Walter Carusso; Guillermo Castelo; Marcelo Daletto; Liliana Denot; Sergio Domínguez Yelpo; Daniel Ivoskus; Alejandra Lorden; Roberto Rago; María Laura Richini; Oscar Sánchez; Marìa José Tedeschi; César Torres; Mauricio Vivani; Vanesa Zuccari, Verónica Barbieri, Jorge Mancini y Hugo Oroño.

Unidad Ciudadana: Florencia Saintout (presidenta) Mariano Pinedo; Marcos di Palma; Fernanda Díaz; María Laura Ramírez; Mariana Larroque; Facundo Tignanelli; Susana González; Juan Carlos Haljan; Carlos Moreno; Gabriel Godoy; Juan Debandi; Lucía Portos; Avelino Zurro; Cesar Valicenti; José Rossi; Santiago Revora; Lauro Grande; Miguel Funes; Mauricio Barrientos; Walter Abarca y Guillermo Escudero. Por su parte, Rodolfo Iriart definía a qué bloque se integraría.

Por su parte el bloque FPV-PJ (nombre denominado por el momento): María Alejandra Martínez y Patricia Cubría.

“PJ Unidad y Renovación”: Julio Pereyra (presidente); Patrícia Moyano; Carlos Urquiaga; Federico Otermin; Fabiana Bertino; Juan Manuel Cheppi y Marisol Merquel. “Frente Renovador”: Rubén Eslaiman (presidente), Lisandro Bonelli; Jorge D´Onofrío; Blanca Cantero; Pablo Garate; Florencia Bevilacqua; Juan Andreotti; Valeria Aratta; Fabio Britos; Javier Faroni; Ramiro Gutiérrez; Ricardo Lissalde; Javier Mignaquy. “Peronismo Kirchnerista”: José Ottavis y Rocío Giaccone. Y finalmente el FIT, con Guillermo Kane.