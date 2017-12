Paro de ATE y Cicop: Terapia, guardias e internación funcionan con normalidad en el Hospital durante la jornada de protesta

Desde las 6 de la mañana de hoy miércoles, y a lo largo de toda la jornada, trabajadores de la salud agremiados en gremios como Ate y Cicop, llevarán a cabo un paro de actividades en el Hospital Zonal Virgen del Carmen en el marco de la jornada de protesta nacional contra las reformas laboral y previsional.

Desde Ate Zárate detallaron que a pesar de la medida de fuerza, las guardias del Hospital Zonal Virgen del Carmen permanecerán cubiertas con normalidad, al igual que internación, internación pediátrica, neonatología, terapia, guardia ginecológica y obstétrica. Desde Zárate se movilizarán trabajadores hasta el Congreso Nacional, para luego partir hacia Plaza de Mayo a las 16 horas.

Reclamos por el incumplimiento del pago del Plan Sumar y el Samu

Por otra parte, en el plano local, la relación entre los gremios y la conducción del nosocomio se encuentra atravesando momentos de zozobra y desde Ate proyectan llevar adelante una quita de colaboraciones en los próximos días, por irregularidades en el pago del Plan Sumar y el Samu. “Desde el mes pasado no lo están pagando y la gente se pone nerviosa; desde Ate quisimos hablar con las dirección del hospital, pero no tuvimos eco. Tenemos mucho más trabajo y se sigue facturando igual con el escaso personal. No se cumple el pago, no sabemos cuánto dinero ingresa”, señaló a LA VOZ Stella Maris Escobar, secretaría administrativa de Ate Zárate y referente de salud.

En este sentido, los trabajadores reclaman que desde hace tiempo no llevan a cabo reuniones del Consejo Asesor Técnico y Administrativo, así como tampoco de la Comisión Mixta, donde se debaten las cuestiones de presupuesto, y recurso humano, entre otros tópicos: “Hace tiempo que no nos dan la posibilidad de saber; nosotros velamos por la seguridad e higiene del personal hospitalario. En el Hospital Virgen del Carmen están haciendo una reestructuración en la guardia, tenemos polvo por todos lados, y estamos trabajando en condiciones precarias. No hay un protocolo, ni una diagramación. No hay respuesta, no reciben ni citan a las comisiones, nunca nos atienden. Estamos pensando en hacer una asamblea antes del 20 de diciembre para ver qué respuesta dan. Nosotros queremos juntarnos para mejorar las cosas, pero no tienen intenciones de sentarse con nosotros”.