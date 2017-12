“Defendimos a la familia que vive allí”, señaló la Unión Vecinal sobre el conflicto por un terreno

En mayo de 2015 la Unión Vecinal de Paraje Ortiz habló con diferentes concejales advirtiéndoles que la cesión de terrenos propuesta por la Municipalidad a la Granja Renaciendo iba a generar un conflicto a futuro, porque en el terreno en cuestión habitaba una familia desde hacía veinte años.

En otras palabras, el Municipio le estaba cediendo a una fundación un terreno, supuestamente fiscal, ocupado por una familia reconocida por todo el vecindario, Haciendo caso omiso a las advertencias de la Unión Vecinal de Paraje Ortiz, el Concejo Deliberante aprobó la cesión de este predio a la fundación.

Previamente a esta situación, la Unión Vecinal ingresó varios proyectos tendientes a generar en el predio una plaza, un centro cívico y una huerta comunitaria, entre otras proposiciones que no fueron tenidas en cuenta.

De forma paralela, y durante más de un año y medio no se desarrolló ninguna tarea en el lugar a cargo de la fundación. Pero la situación se tornó más compleja cuando el sábado 25 de noviembre, y por presunta orden de la Secretaría de Seguridad, un patrullero se hizo presente en el lugar en función de custodiar el predio ante posibles usurpaciones. Y no solamente que eso nunca ocurrió, sino que a las dos horas el patrullero se retiró; dejando una estela de incertidumbre y un manto de sospecha para los vecinos que se quedaron preocupados por esta maniobra.

“Finalmente el miércoles de la semana pasada una camioneta ingresó al predio donde vive esta familia, cortando los alambrados y pisando la cosecha como si fueran usurpadores. Inmediatamente todas las familias que vivimos en el Paraje nos acercamos a ver qué era lo que estaba sucediendo y fuimos víctimas de maltratos y de todo tipo de atropellos de parte de los representantes de la fundación a quien el Municipio le cedió el terreno. Nosotros lo que hicimos fue defender a la familia que vive allí, quien amaneció con una camioneta y unos intrusos queriendo entrar a su predio”, expresaron desde la Unión Vecinal de Paraje Ortiz.

En este sentido, los vecinos de Paraje Ortiz vuelven a aclarar que no se oponen a la construcción de una granja de rehabilitación sino que lo causó malestar e indignación es la violencia con la que ingresaron a un campo con una familia viviendo allí. “Queremos remarcar que no estamos en contra de la instalación de la granja de rehabilitación; sino que sus representantes llegaron de madrugada, cortaron los alambres y pisaron la siembra que sustenta a la familia. Esta actitud muy prepotente fue el detonante para que los vecinos se molesten con el accionar. De la misma manera, queremos remarcar que el Municipio siempre estuvo al tanto que una familia estaba viviendo allí; de hecho los propios concejales, al votar esta sesión de terreno, desconocían totalmente que estaban entregando parte de una propiedad ya habitada y cuidada”, declararon los vecinos.

Asimismo, señalaron una contradicción: que por un lado el Municipio realice un apoyo manifiesto para que Paraje Ortiz sea considerado un pueblo turístico rural como Escalada con la característica de que a futuro pueda convertirse en una propuesta de turismo agroecológico. De hecho el área de Turismo y Producción apoyó un taller de permacultura reciente y otro que se desarrollará en enero. Por otro lado lo que genera malestar en la Unión Vecinal es la falta de diálogo con funcionarios en varias situaciones respecto al terreno, la falta de respuestas al presentar diversos proyectos que tenían que ver con el perfil turístico y productivo que se le quiere dar al paraje y la falta de respuestas al pedir la documentación y los datos de la ONG que busca instalarse en el terreno.

“Cuando alguien busca instalarse en un barrio habla con los vecinos, se presenta y en este caso al tratarse de una fundación también presenta la documentación y lo que busca hacer en un lugar histórico y con un perfil rural específico y, además, con varios proyectos generados en el marco de una unión vecinal. Esto no sucedió y lo que hubo en cambio fue violencia y atropello hacia la familia que vive allí y hacia los propios vecinos”, concluyeron desde la entidad vecinal.