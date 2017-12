La zarateña Fernanda Vallejos juró como diputada nacional

Los 126 diputados electos en las elecciones legislativas de octubre juraron ayer ante el Congreso de la Nación. Entre ellos estuvieron el ex gobernador provincial, Daniel Scioli, la ex ministra de Salud, Graciela Ocaña, y Agustín Rossi, quien será el jefe de la bancada del FpV. También asumió Martín Lousteau y dentro de los legisladores nacionales que juraron estuvo Fernanda Vallejos, nacida en nuestra ciudad.

Si bien en la elección del 22 de octubre se renovaron 127 bancas y fueron electos 127 diputados para ocuparlas, hoy habrá una jura menos. La séptima candidata en la Ciudad por Cambiemos, Joanna Picetti, fue impugnada por la Justicia, luego de una denuncia por maltrato que derivó en un veto furioso de Elisa Carrió. Fue con un escribano para notificar que no la dejaron entrar.

Aunque juraron ayer en su cargo, los nuevos legisladores asumirán el 10 de diciembre. “Por la felicidad de nuestro pueblo, por la grandeza de nuestra Patria que soñamos Libre, Justa y soberana siempre, Sí juro”, expresó la diputada nacional kircherista, Fernanda Vallejos.