Negociaciones a contrarreloj para definir cargos del Concejo Deliberante

El próximo lunes 11 de diciembre los nuevos concejales realizarán la jura y la posterior asunción de sus bancas a partir de las 9 horas.

Una vez que juren los nuevos concejales se procederá a la elección de presidente del cuerpo que, al parecer, quedaría en manos de Nuevo Zárate nuevamente dado que a Cambiemos no le estarían dando los votos para elegir presidente.

Pero la fuerza ganadora de las últimas elecciones legislativas de medio término persiste en las negociaciones con concejales kirchneristas para quedarse con la presidencia. De esta forma se rompería con la “tradición” (que no es obligatoria) de que todo partido político que gana las elecciones de medio término se quede con la presidencia del cuerpo de concejales.

Sin embargo para el arco peronista y de Nuevo Zárate las cosas no son tan fáciles; una vez que garantizaron cerrar filas y no dejar que Cambiemos se quede con la presidencia del cuerpo ahora vienen las rispideces de quien será el presidente del cuerpo. Los nombres en danza son Ana Laura Allemann, Mauro Tulia y ahora apareció el nombre de Rodrigo García Otero; quien asumirá su banca en reemplazo de la diputada electa Patricia Moyano, que jurará hoy en su cargo de legisladora provincial.

García Otero, por lo tanto, también aparece como un nombre que podría ser candidato a la presidencia del cuerpo. Es llamativo que asuma García Otero al HCD porque su función al frente de la secretaría de Desarrollo Humano había sido exitosa por el peso mismo de su gestión y en comparación a otras áreas municipales.

La jura de consejeros escolares será el próximo lunes

Finalmente se conoció que la jura de las nuevas autoridades del Consejo Escolar local será el próximo lunes por la tarde.

En este caso, se espera una sesión preparatoria para hoy a las 18 horas y el acto de asunción será el próximo lunes, luego de la jura de los nuevos ediles.

En la sesión preparatoria de hoy se votarán los cargos, y a diferencia de los concejales que realizan la jura, la asunción y la designación de las nuevas autoridades; los consejeros escolares tienen una sesión preparatoria previa al acto; así que cuando asumen ya cada uno sabe su cargo dentro del cuerpo.

Los tres nuevos consejeros escolares de Cambiemos que ingresan al cuerpo de ediles son Damián Giorno, Diana Olmos y Pedro Ríos; quienes se incorporarán a los tres actuales de Nuevo Zárate, Mariana Vargas, Rodolfo Amarilla y Nancy Hernández.