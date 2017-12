“Pagamos muy caro los errores”, dijo Maximiliano Carnelutto

Después de la derrota de CADU frente a Leandro N. Alem ayer en Villa Fox, en zona de vestuarios al culminar el partido Maximiliano Carnelutto, defensor “celeste”, autor del gol del empate transitorio de los zarateños, dialogó con un cronista de diario LA VOZ y nos decía lo siguiente: “Fue un partido raro porque tuvimos el control del juego la mayor parte del tiempo, creamos muchas situaciones que no las pudimos aprovechar”.

– Lo termina ganando Alem más por errores de CADU que por virtudes de ellos. ¿ Coincidís ?

“Creo que sí, fijate que los dos goles de ellos fueron por des-concentraciones nuestras. Alem igual vino a ver que pasaba, jamás planteó una línea de juego, se encontraron con esos dos goles y nada más. Nosotros pagamos muy caro los errores y cuando tuvimos la oportunidad no la aprovechamos”.

– En lo personal además de una buena tarea, te tocó convertir el gol.

“Tengo una mezcla de sensaciones, contento por el gol, pero triste por la derrota. No nos alcanzó, hay que levantar la cabeza lo antes posible para terminar el año de la mejor manera”.

– Ahora habrá que visitar a Sportivo Dock Sud, rival complicado en el cierre de este año.

“Estas dos derrotas seguidas nos duelen mucho, pero el martes tenemos revancha hay que ir a Dock Sud y ganar para terminar el año punteros y clasificarnos a la Copa Argentina”.