No hubo acuerdo para elegir al presidente del Consejo Escolar

Era de esperarse que en un grupo de seis consejeros escolares, donde tres un partido y el resto a otro, no haya ningún tipo de acuerdo para la elección de las autoridades. En este caso los tres consejeros de Nuevo Zárate pretendían que Rodolfo Amarilla siga como presidente mientras que Cambiemos propuso a Damián Giorno. Por lo tanto no hubo acuerdo en la sesión preparatoria celebrada ayer por la tarde en la calle 3 de Febrero, en la propia sede del Consejo Escolar.

El objetivo de esta sesión previa a la jura y asunción del próximo lunes, fue precisamente votar los cargos que tendrá el cuerpo por los próximos dos años. A diferencia de los concejales, los consejeros escolares tienen una sesión preparatoria previa al acto; así que cuando asumen ya cada uno sabe su cargo dentro del cuerpo.

La cronología de los hechos fue la siguiente: al votar los cargos de los consejeros y mantenerse la paridad de tres votos contra tres, los integrantes de Nuevo Zárate recurrieron a la Ley 13.688 la cual, en su artículo N° 153, punto 8, establece que, “habiendo paridad de los votos en esta elección de sesión preparatoria para una función, prevalecerá el candidato que haya obtenido mayor cantidad de votos tomándose en cuenta al efecto la elección por la que accedió al cargo. Si los candidatos accedieron al cargo integrando la misma lista prevalecerá el mejor lugar que hayan ocupado en la misma”.

Remitiéndose al hecho eleccionario, los tres consejeros de Nuevo Zárate accedieron al cargo en el 2015, reuniendo 28.058 votos contra los 25.891 de Cambiemos en octubre pasado. Entonces en consonancia con lo que marca la ley, Nuevo Zárate debería seguir en la presidencia. Y fue ante este escenario que los tres consejeros de Cambiemos pidieron un Cuarto Intermedio dejando en claro que disentían con la interpretación realizada por los consejeros oficialistas en este punto.

Pese a que Nuevo Zárate no estuvo de acuerdo con dilatar la elección de autoridades en virtud del cuarto intermedio pedido por Cambiemos lo aceptó, y volverán a reunirse el próximo lunes a las 9 horas en virtud de continuar charlando y negociando los cargos; aunque todo parece encaminarse a un “empate” que terminará definiendo el artículo 153 de la ley provincial.