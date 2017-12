El Auditorio de Tenaris se llenó de creatividad, lucidez y ocurrencias

El fotógrafo Marcos López brindó una Master Class abierta a toda la comunidad en el Auditorio de Tenaris. La hilarante presentación incluyó un repaso por su obra fotográfica, reflexiones sobre el arte contemporáneo y hasta un coro improvisado con el público asistente.

“Esto excede a la fotografía”, afirmó López, quien buscó explorar y compartir “procesos de creación”. El artista explicó los secretos detrás de sus fotografías más representativas, su ímpetu por retratar los símbolos de nuestra nacionalidad y técnicas de trabajo con actores para lograr máxima expresividad en cada uno de sus montajes.

También exhibió material inédito: una secuencia de videos en apariencia desconectados que denomina “Nuevas Narrativas” y un backstage de su intervención al Monumento del Lobo Marino durante el último Festival Internacional de Cine de Mar del Plata.

“El objetivo principal era interactuar con la comunidad de Campana. Es algo que me parece muy valioso de esta empresa, ya que me fueron contando que siempre pensó y tuvo un noble gesto de interactuar con la ciudad”, aseguró.

“Me parece un ejemplo para todas las empresas: no sólo es punta de lanza en tecnología, sino que es un ejemplo en relación con la comunidad y con el personal”, añadió López.

El público se fue del Auditorio maravillado por la síntesis de lucidez y ocurrencia mostrada por el artista. “Lo sigo en Instagram y me imaginé que con algo particular nos iba a salir, porque todo lo que te muestra es siempre muy descontracturado. Me gustó mucho”, afirmó Ezequiel Navas.

Por su parte, para Elvira Perrier la Master Class de Marcos López “rompe con todo lo que uno está acostumbrado a ver en una conferencia”.

“Además, me interesó el análisis que hace sobre la esencia de nuestra sociedad. Era una oportunidad para aprovechar”, aseveró la vecina.

Luis Greco, gerente de Desarrollo Social de Tenaris, agradeció el acompañamiento de la comunidad. “La respuesta del público a cada una de estas convocatorias fortalecen la agenda cultural de Tenaris, que continuará el año que viene con nuevos artistas invitados”, señaló.