“Volver a Malvinas”, la muestra de los ex combatientes

Con un acto emotivo se inauguró el sábado pasado la muestra de fotos “Volver a Malvinas”. También, se descubrió una placa en la Estación de Lima.

Del acto que dio como inaugurada la muestra participaron el presidente del Concejo Deliberante, Ariel Ríos, la diputada provincial Patricia Moyano, el secretario de Gobierno Rosario Bay, Secretario de Gobierno, el director de Control y Gestión Marcelo Díaz, el concejal de Nuevo Zárate Edgardo Avigliano, la directora de Articulación Karina Zarzycki, y los Veteranos de Malvinas Mario Reyes, Jorge Benítez y Hugo Elsesser.

La Guerra de Malvinas marcó la vida de todo el país, pero sobre todo de quienes estuvieron en las frías trincheras. 35 años después, el Municipio de Zárate invitó a cinco ex combatientes del distrito para que volvieron a las islas. Ellos fueron Mario Reyes, Jorge Benítez, Adrián Villalba, Alberto Barbagallo y Hugo Elsesser.

Reyes y Benítez son de Lima, por eso desde la Delegación Municipal surgió la idea de crear una muestra que quedará de manera permanente en la Estación del Parque Urbano de Lima.

El objetivo es que los vecinos tengan presente lo ocurrido en 1982 ya que, más allá de la muestra, se darán charlas en sobre lo ocurrido a estudiantes y vecinos en general.

En su viaje, acompañados por el Presidente del Concejo Deliberante Ariel Ríos, los ex combatientes encontraron una tierra con agujeros que fueron bombas, chatarra oxidada, pedazos de cañones clavados en el piso, zapatos, algunas trincheras.

Uno de los momentos más importantes del viaje fue la visita al Cementerio de Darwin, donde están clavadas 237 cruces blancas de soldados caídos en combate.

“Quisimos compartir este viaje a través de nuestras fotos, ese relato que hoy vuelve a llenarnos de orgullo, de emoción, de dolor, de incertidumbre”, explicaron los ex combatientes sobre la muestra “Volver a Malvinas”, que quedará en exhibición para que todos aquellos vecinos de Zárate, Lima o cualquier ciudad puedan visitar. Los horarios de visita son de lunes a viernes de 9 a 12 y de 17 a 20 hs.