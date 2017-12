Analizan cambios en el Gabinete municipal

Luego de la asunción de los ediles en el Concejo Deliberante, la gestión municipal prepara una serie de modificaciones de cara al 2018, donde se registrarán cambios de nombres y corrimientos con el propósito de reforzar algunas áreas.

Mauro Tulia, Rodrigo García Otero y Néstor Gerlo, flamantes concejales del bloque Nuevo Zárate, fueron los primeros nombres que dejaron su cargo en el Ejecutivo, para pasar a ocupar las filas de la esfera legislativa. Fuentes municipales, confirmaron en exclusiva a LA VOZ que este viento de cambios en la gestión, también prevé algunos corrimientos siguiendo al menos dos objetivos puntuales: la oxigenación de algunas áreas y, fundamentalmente, el refuerzo de otras.

Por el momento, desde el entorno del Intendente Osvaldo Cáffaro, quién tiene la última palabra sobre las variaciones y el encuadre que adoptará la gestión, no pudieron definir quién pasará a ocupar el cargo de Rodrigo García Otero a cargo de la Secretaría de Desarrollo Humano, un área que había recibido un marcado fortalecimiento del ahora concejal, y de gran importancia para la gestión, por su capacidad de penetración en el campo popular y los barrios.

Lo que sí dejaron entrever las fuentes consultadas, es que ante la creciente demanda de los vecinos recogidas tras la última campaña electoral, se vislumbra una necesidad de reforzar y fortalecer áreas como Servicios Públicos, aunque por el momento no brindaron mayores detalles sobre qué tipo de acciones se llevarán a cabo.

Por último, también se prevén cambios estructurales en la conducción del área de Seguridad; si bien no trascendieron definiciones sobre cuándo comenzarán a ejecutarse, si pudieron establecer que esta sensible área, será una de las primeras en recibir los aires de cambio que se proyectan desde la gestión.