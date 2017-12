CADU cerró el año con una derrota en Dock Sud pero conservando la punta del torneo

Ayer martes por la tarde en Dock Sud, partido de Avellaneda, CADU perdió 2 a 0 con Sportivo Dock Sud en el marco de la décimoctava jornada del Campeonato de Primera “C” temporada 2017-’18 y se fue receso veraniego compartiendo el liderazgo junto a Ferro Carril Midland a una fecha del final de la primera rueda, aunque todavía no pudo asegurarse la clasificación para la próxima Copa Argentina.

Matías Mena y Alcides Miranda Moreira para el “docke” en el primer tiempo fueron los autores de goles del cotejo que se llevó a cabo en el estadio “De los Inmigrantes” de Sportivo Dock Sud y el árbitro fue Jorge Broggi de buen desempeño.

CADU acumuló la tercera derrota en forma consecutiva, mientras que como visitante cosechó la cuarta presentación sin ganar, con una igualdad y tres caídas, dos de ellas seguidas y sin anotar goles. Sportivo Dock Sud sumó el cuarto cotejo sin perder, tres victorias (dos consecutivas) y un empate, en tanto que jugando como local cosechó el tercer cotejo sin de-rrotas, con dos triunfos y una igualdad, llevando 297 minutos sin recibir goles.

En el historial, Defensores Unidos cayó en Dock Sud frente a Sportivo después de la victoria que había conseguido en su anterior presentación en esa cancha.

EL PARTIDO

Dock Sud se quedó en forma merecida con el triunfo especialmente por lo realizado en la última media hora del primer tiempo donde fue muy superior a su rival y sacó una diferencia que fue letal para las aspiraciones de los zarateños.

En la etapa inicial arrancó mejor CADU y tuvo en los pies de Velázquez dos situaciones netas de gol que no pudo convertir, encima posteriormente el delantero se fue lesionado, una baja sensible para el equipo que se fue desdibujando y en diez minutos recibió dos goles primero por intermedio de Mena tras centro de Miranda Moreira y luego el propio Miranda Moreira de cabeza tras un desborde de Mena, los zarateños sintieron los impactos y no tuvieron respuestas anímicas ni futbolísticas. Sin embargo en el complemento con el ingreso de Ritacco el “celeste” tuvo más juego, cambió la actitud, mejoró la imagen del primer tiempo, creo varias situaciones de gol que no pudo convertir el descuento…

En la reanudación recibe a Argentino de Quilmes

Ahora el del Campeonato de Primera “C” correspondiente a la temporada 2017-’18 se reanudará recién el sábado 27 de enero del año próximo cuando se juegue la decimonovena y última fecha de la primera rueda.

En la oportunidad Defensores Unidos estará presentándose en su estadio de Villa Fox recibiendo la visita de Argentino de Quilmes.

Por su parte la segunda rueda arrancará el sábado 3 de febrero cuando los “celestes” vuelvan a jugar de local enfrentando a Defensores de Cambaceres en nuestra ciudad.