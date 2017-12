Repercusiones tras la jura de los diez nuevos concejales

Luego de la jura de los diez nuevos ediles, los referentes de los espacios que se sumaron a la nómina de concejales del Concejo Deliberante, brindaron sus primeras impresiones y comentaron sus expectativas en el ámbito legislativo local.

Marcelo Matzkin dialogó con la prensa tras ocupar su banca dentro del bloque Cambiemos, y expresó: “El trabajo recién arranca, estoy contento por esta nueva responsabilidad; ahora viene el verdadero trabajo que es la presentación de proyectos que quedarán para el año que viene”. Del mismo modo, se refirió al acompañamiento de su espacio a la designación de Ariel Ríos a cargo de la presidencia, y manifestó: “El Concejo Deliberante está representado por distintas fuerzas que tienen distintas cantidades de concejales, nosotros no somos primera minoría, no tenemos la decisión nosotros solos y tratamos de respetar el consenso de que los bloques mayormente representados puedan elegir presidente, vicepresidente y vicepresidente 2do”.

Por otra parte, en lo que respecta al trabajo que encarará desde el cuerpo para el próximo año, sostuvo que “el tener seis concejales nos da la posibilidad de que nuestros proyectos sean debatidos con mayor intensidad, poder tener mayor representación en las comisiones; vamos a tratar de incorporar nuestra agenda en el Concejo”.

Por su parte, su compañero de banca, Julián Guelvenzú, se mostró “feliz y orgulloso de representar a los vecinos” y, en sintonía a lo expresado por Matzkin respecto a la elección de la presidencia del cuerpo, explicó: “Creo que es un gesto de grandeza hacia la comunidad, porque creo que estos dos años de gobierno que le quedan a Cáffaro los tiene que transitar con la mayor tranquilidad posible”. En lo que respecta a los proyectos que buscará impulsar desde su banca, agregó: “Vamos a mantener lo que dijimos en campaña, nuestro proyectos van a ser sobre temas como la transparencia, hoy queremos la Oficina Anticorrupción en Zárate, y vamos a trabajar a abril en proyectos de control del Ejecutivo”.

Por su parte, quien fuera el primer candidato del oficialismo, Mauro Tulia, sintetizó tras la jura: “Es un desafío, toda una experiencia nueva, un cambio trascendente después de tantos años. Tengo la expectativa de poder hacer cosas positivas dentro de un grupo de compañeros y en general en el Concejo, tratando de buscar acuerdos y comuniones en las cosas importantes para Zárate. Hay un nuevo equilibrio y esto es importante para que se puedan generar intercambio de ideas y desde ahí crecer todos”.

Del mismo modo, José “Beto” Bugatto, quien asumió su banca dentro el frente Unidad Ciudadana, manifestó: “Hace muchos años que vengo militando, ayudando al partido, ahora mis compañeros me eligieron para esta tarea y estoy muy orgulloso de eso”. Consultado sobre si se sumará al bloque del Frente Para la Victoria o si permanecerá como un bloque aparte, el concejal aclaró: “Nosotros siempre tendemos a la unidad; del mismo modo creo que un Concejo Deliberante unido será muy bueno para la ciudad de Zárate”.

De cara a las proyecciones para el año legislativo 2018, expresó: “Junto con Mari Romero venimos recorriendo los barrios, nos vamos a dedicar pura y exclusivamente a la gente de los barrios y sus necesidades para traerlas al Concejo Deliberante”.

Se definirán las comisiones internas del Concejo Deliberante

La tranquila sesión de jura y asunción de los nuevos concejales marcará la tendencia y el ritmo que tendrá el cuerpo de ediles durante el verano. Una vez asumidos los nuevos concejales y definidos los cargos, ahora será el turno de planificar las comisiones internas del Concejo Deliberante y que los propios ediles comiencen a trabajar en sus bloques y por cuenta propia durante el verano. Para ello deben quedar definidas antes de fin de año. Claro está que hay comisiones “claves” como las de Presupuesto y Hacienda y de “Legislación e Interpretación”, donde cada uno de los bloques aporta concejales que entiendan de derecho para el segundo caso o de números.

Por lo tanto lo que resta de trabajo para el HCD hasta fin de año es, en el marco de la comisión de Labor Legislativa, designar a los integrantes y autoridades de cada comisión. “Puertas adentro” de cada bloque se definirán los secretarios y todo el personal que colaborará para cada agrupación política.

Respecto a las comisiones de trabajo del Concejo Deliberante son las siguientes, “Obras y Servicios”; “Presupuesto y Hacienda”; “Legislación e Interpretación”; “Bienestar Social”; “Seguridad”; “Prevención y Asistencia a las adicciones” y “Ecología y Medio Ambiente”.

Sin dudas el funcionamiento de estas comisiones este año fue decididamente escaso, con muchas ausencias de gran parte de los concejales y un acumulado de sesiones caídas por falta de quórum. Precisamente ésta es la “caja negra” del Concejo Deliberante; lo que todos cuidan que no trascienda, las presencias y ausencias en las comisiones internas de trabajo, que son el corazón del HCD. Un corazón que viene resistiendo los embates de los años políticos-eleccionarios como el presente y directamente el desinterés de muchos concejales en asistir a las comisiones y debatir los problemas de los vecinos.