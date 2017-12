Se realizó el torneo para arqueros “De Arco a Arco” en Central

El domingo pasado en las instalaciones del Club Deportivo Central Buenos Aires se desarrolló el Campeonato “De Arco a Arco” destinado a los arqueros especialmente (aunque también podían participar jugadores en general) donde se debían eliminar uno contra uno en partidos de 4 minutos (en dos tiempos de 2 minutos) y con algunas reglas específicas que hacían aún más atractiva la competencia.

Como informamos en ediciones anteriores el organizador era Sebastian Godoy (ex arquero de Central Buenos Aires) y era a beneficio del fútbol infantil del club “azul”.

LOS PARTICIPANTES

En total fueron 41 los anotados que se dividieron en dos categorías: “Experimentados” y “Mayores”. Participaron muchos de los arqueros que juegan habitualmente en clubes de la Liga Zarateña de Fútbol pero también otros de ciudades vecinas como Esteban Gonzalez (de Baradero, ex arquero de CADU y Puerto Nuevo) o Emmanuel Coesta de Campana (ex arquero de Belgrano de Zárate, Defensores Unidos entre otros clubes).

El certamen comenzó por la mañana y concluyó en horas de la tarde.

TODOS LOS ANOTADOS

Esta fue la nómina de participantes.

Experimentados

Emmanuel Coesta, Juan Gauna, Jeremias Bartolini, Adrian Palacios, Damian Ortega, Esteban Gonzalez, G. Sotomayor, N. Ruiz Diaz, Emanuel Ferreyra, Alan Mesa, Martin Pereyra, Sandro Boninsegna, Rodrigo Bello, Miguel Tuculet, Federico Videla, Favio Bizani, Juan C. Pappalardo, Luciano Vela, Emilio Fariña, Agustin Perrone, Facundo Badaraco, Lucas Oviedo y Sebastian Ibarra.

Mayores

Ivan Abrigo, Renzo Rios, Marcos Navarro, Fran Alvarez, Marcos Fernández, Enzo Fernández, Jonatan Britos, Mario Videla, Isaias Ibarra, P. Rossetti, Nicolas Piñón, Facundo López, Maximiliano Corradi, Facundo Monetta, Leonar do Laino, Franco Cabrera, Cristian Fernandez, Carlos Viescas y Braian Navarro.

RESULTADOS

En categoría Mayores el ganador fue Facundo Monetta y segundo quedó Leo Laino. En categoría Experimentados ganó Emmanuel Coesta, segundo Emilio Fariña y tercero Juan C. Pappalardo.