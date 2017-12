Disturbios y represión en el Congreso: “Nos debimos cubrir las caras por los gases lacrimógenos”

Dos micros con diferentes militantes gremiales de la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA) de Zárate, Campana y Escobar, viajaron ayer hasta la plaza de Los Dos Congresos para reclamar contra las reformas previsionales y laborales promovidas por el gobierno nacional.

Según relataron a LA VOZ; se bajaron en un micro en la avenida 9 de Julio y caminaron hacia el Congreso por Rivadavia; llegados al lugar, se encontraron con una violenta represión de Gendarmería Nacional quien detuvo a toda una gran columna con gases lacrimógenos y balas de goma. “Nos debimos cubrir las caras con remeras por los gases que arrojaba la Gendarmería. Había gente grande y jubilados que solamente fueron a adherir de forma pacífica y fueron violentamente reprimidos; porque todos los que estábamos allí fuimos a manifestarnos pacíficamente haciendo uso de nuestro derecho a expresarnos contra una política de ajuste que es una avasallamiento contra los derechos de todo el pueblo trabajador”, expresó Cristian Poli, secretario regional de la CTA y de Suteba local.

“Fue una ciudad sitiada y la verdad es que éramos muchas las personas que pedíamos que no se apruebe esta reforme letal para todos los trabajadores. Luego de los gases nos quedamos ahí en el lugar, tratando de ayudar a los compañeros más afectados y nos desconcentramos cuando nos enteramos que la sesión se había levantado. Y cuando volvíamos a la 9 de Julio tuvimos sensaciones encontradas porque varios mensajeros tocaban la bocina de sus motos festejando que no se aprobó esta ley. Luego charlábamos con los compañeros que participamos del 19 y 20 de diciembre de 2001 y teníamos la misma sensación que en aquel momento, esa efervescencia en la calle y un reclamo generalizado a favor de la clase obrera”, agregó Poli.

“Se espera un consenso más amplio de varias agrupaciones y actores sociales que antes no estaban y que ahora están reclamando que se escuche al pueblo trabajador”, concluyó el gremialista.

La CGT queda en “alerta y movilización”

Por su parte la Confederación General de los Trabajadores (CGT) se manifestó en “alerta y movilización”; no solamente por la reforma laboral y previsional sino también por la represión sufrida por muchos trabajadores. Por el momento levantaron el paro propuesto para hoy pero se mantendrán expectantes por lo que pueda ocurrir en las próximas horas en relación a un posible decreto del presidente dando curso al paquete de medidas que finalmente no se votaron en el Congreso Nacional.

Por su parte, ATE Y CTA anunciaron un paro y movilización para hoy en contra del “ajuste que el gobierno nacional, provincial y municipal quiere imponer a la clase trabajadora”.

BANCARIOS LEVANTARON EL PARO

En tanto, el Secretariado General Nacional de la Asociación Bancaria (AB) que lidera Sergio Palazzo suspendió la medida ante “la no aprobación de la ley jubilatoria”, aunque ratificó el estado de alerta y movilización del gremio ante la posibilidad de que el debate se lleve a cabo el miércoles 20.

El gremio exigió “el retiro de ese proyecto y de las iniciativas de reformas laboral y tributaria”, informaron Palazzo y el secretario de Prensa, Eduardo Berrozpe.

La Bancaria, que integra y conduce la Corriente Federal de Trabajadores (CFT), también ratificó el estado de movilización en el Banco de la Provincia de Buenos Aires (Bapro), en cuyas sucursales los trabajadores cumplieron ayer un paro general hasta la medianoche.