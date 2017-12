José “Beto” Bugatto: “Nuestro esfuerzo será estar al lado de los trabajadores”

El próximo domingo, el Partido Justicialista celebrará los nuevos comicios para elegir autoridades; en diálogo con LA VOZ, José “Beto” Bugatto, el candidato de la lista oficialista, puntualizó en la necesidad de que el espacio se mantenga al lado del sector obrero.

“Nosotros tenemos el 70% de las agrupaciones unidas, hicimos reuniones para llegar a una unión con la otra lista y no se dio; pero nadie está triste por eso. Tenemos algunas divergencias, todos somos peronistas, y no tenemos una mala mirada hacia el sector opuesto, el que gana gobierna y el que pierde acompaña”, sintetizó el concejal y candidato a presidir el partido.

Consultado sobre las principales líneas de trabajo que prepara en caso de acceder a la presidencia, Bugatto manifestó: “Nuestro trabajo será apoyar a los concejales para que hagan una buena representación en el Concejo Deliberante, porque nuestra ciudad necesita mucho en los barrios, los comercios que están vacíos y dan gran tristeza. Los obreros y los trabajadores tienen que tener sueldos que estén por encima de la inflación, de esa forma podrán tener un poder adquisitivo, activar el comercio y las pymes que están en un triste momento”.

Del mismo modo, agregó que “todos nuestros esfuerzos serán para estar del lado del obrero, que son la columna vertebral del partido peronista. Nuestro esfuerzo es estar al lado de ellos y solucionarles los problemas, y eso se logra sabiendo votar. Se vienen nuevos aumentos, la gente no da más, o pagan las cuentas o comen, nosotros estamos para luchar por ellos”.