Julio González: “Queremos cambiar la imagen de un PJ cerrado”

Las dos listas que competirán en las elecciones internas del Partido Justicialista del próximo domingo ingresan en su recta final y en este caso la Lista 4 “Compromiso y Futuro Peronista” ya cerró su campaña ayer en Lima, en la sede de la Asociación de Jubilados y Pensionados de Lima.

“En primer lugar trabajamos mucho; tratando de llegar a la mayor cantidad de afiliados peronistas, visitándolos puerta a puerta para mostrar nuestra propuesta. Por lo pronto hay una respuesta importante que luego se tendrá que representar en votos”, comenzó diciendo el candidato a presidente del PJ, Julio González. “Todos los afiliados que visitamos coinciden en lo mismo, hoy el PJ está abandonado y agradecen que haya una lista alternativa para poder elegir. Claro está que nuestra intención es cambiar la imagen de un PJ cerrado, no solamente con la puerta cerrada sino también cerrado al diálogo y a la militancia. Buscamos recuperar el sentido de pertenencia, llevar a cabo un reenpadronamiento general y ampliar la participación de los afiliados. De la misma manera queremos llenar las secretarías de actividades porque no se ha generado nada en los últimos tiempos”, criticó González. “Los afiliados coinciden con nosotros en que se trata de un partido sin ambiciones de ocupar el espacio de la intendencia. Para ello es necesario seguir integrando a la clase obrera que es una de las patas fundamentales del PJ en función de que resurja la mística del PJ”, destacó el titular de la Uocra local.

“Hace unas horas vimos como el gobierno nacional continúa con su plan de ajuste y represión; por eso debemos tener en claro que nuestros partes justicialistas y peronistas no son nuestros enemigos sino que son adversarios políticos circunstanciales. El único enemigo que tenemos es el gobierno actual que sigue con su política de entrega y ajuste contra el pueblo trabajador, los estatales y los jubilados”, concluyó Julio González, candidato a presidir el PJ zarateño con la Lista Nº 4.