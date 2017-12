Prevención de las enfermedades transmitidas por los mosquitos

La propagación del Dengue, Chikungunya y Zika depende de la presencia de personas infectadas y del mosquito transmisor, por eso, en necesario tener en cuenta las medidas de prevención.El mosquito Aedes aegypti actúa como vector (transmisor) del virus productor de éstas enfermedades. El mosquito adquiere el virus al picar a una persona enferma. De esta manera, cada vez que pique a una persona, estará transmitiendo la enfermedad. Así continúa la cadena de propagación. El contagio sólo se produce por la picadura de mosquitos infectados, no se transmite de persona a persona, a través de los animales, ni de objetos. Con excepción del Zika, que además se transmite a través de relaciones sexuales y en mujeres embarazadas puede causar defectos congénitos en el feto.

Las hembras deAedes aegypticon virus Dengue, Chikungunya y Zika depositan sus huevos en las paredes de diferentes recipientes pequeños, artificiales y con paredes lisas. Cuando estos recipientes se llenan con agua, los huevos eclosionan y nace el mosquito adulto. Por esto es fundamental practicar el descacharrado, para que no haya mosquitos adultos.

Como no existen vacunas que prevengan estas enfermedades, ni medicamentos específicos que las curen, la medida más importante es la prevención, principalmente eliminando todos los criaderos de mosquitos, es decir, todos los recipientes que contienen o pueden acumular agua, tanto en el interior de las casas como en sus alrededores. Por eso es importante: mantener limpios y ordenados los espacios; mantener los ambientes libres de mosquitos utilizando espirales, pastillas o insecticidas, siguiendo siempre las recomendaciones del fabricante; colocar, en la medida de lo posible, telas metálicas o tejidos mosquiteros en puertas y ventanas; utilizar repelente de extra duración. En el patio o jardín del domicilio: vaciar baldes y latas para no acumular agua en ellos (el Aedes aegypti deposita sus huevos en cualquier recipiente pequeño, artificial y con paredes lisas que puedan acumular agua);tapar las botellas con o sin agua; poner bajo techo las cubiertas de neumáticos; mantener tapados los tanques de agua; limpiar diariamente los bebederos de animales (vaciarlos, cepillarlos y volverlos a llenar).

Las fuentes de agua y zanjas de espacio público son monitoreadas para controlar la reproducción de mosquitos. No se ha detectado presencia de larvas de mosquitos Aedes aegypti. Esto se debe a que tal especie se reproduce en lugares oscuros al amparo de la sombra, aguas estancadas limpias y semilimpias. Es importante descacharrar los patios porque así se eliminan posibles criaderos de mosquitos. El huevo no se destruye por fumigación, ni cloración, ni disecación. Cuando las temperaturas son bajas y la humedad no es la adecuada, el huevo puede sobrevivir por más de 7 meses, en estado latente. Si la hembra está infectada, puede transmitir la carga viral al huevo, naciendo, de una temporada a otra, mosquitos infectados.

De acuerdo a recomendaciones internacionales, las mujeres embarazadas no deben viajar a lugares donde haya circulación de virus Zika. Además, es fundamental utilizar preservativos en estas zonas, ya que este virus en particular también se transmite por relaciones sexuales.

Dr. Federico R. Simioli – Médico Infectólogo (MN 134255 MP 551400 )