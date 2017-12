Vecinos advierten sobre el peligro del cruce de avenida Lavalle y Dorrego

A comienzo de este año, vecinos y automovilistas que circulan por la zona describieron un peligroso escenario en el cruce de avenida Lavalle y Dorrego, ante la presencia de maniobras indebidas y el inminente peligro de accidentes en el lugar.

Con el paso de los meses, la situación en el lugar no ha variado en absoluto. Tal como describieron oportunamente, y ratifican por estos días quienes deben utilizar cotidianamente la arteria de ingreso a la ciudad, el cruce de las mencionadas calles reviste un potencial de peligrosidad, ante la falta de respeto a las normas viales.

En la mencionada intersección, aquellos automovilistas que circulan por Dorrego desde Villa Carmencita y toman la avenida hacia el Centro, o bien, la cruzan para ingresar a Villa Fox, protagonizan muchas veces situaciones peligrosas, puesto que la esquina no cuenta con un semáforo que ordene el paso vehicular.

A este escenario, se suma la gran velocidad con la que circulan las unidades de transporte de pasajeros; según detallan los vecinos, principalmente los colectivos de la línea 194, que transitan la avenida por el carril rápido a altas velocidades, tanto de día como de noche.

Allí, la prioridad de paso se encuentra sujeta al criterio de los conductores que, muchas veces, ponen en riesgo la integridad física de los peatones, así como a otros vehículos.

“Todos circulan a gran velocidad, y por ganar dos o tres segundos, hacen maniobras realmente peligrosas. Los que circulan por Dorrego y toman Lavalle doblan como vienen, y tienen que estar atentos a que no venga nadie por el carril que sale de la ciudad, a que no venga nadie por el opuesto, y a que no haya personas cruzando por la senda peatonal. Es un cruce muy peligroso y en cualquier momento puede ocurrir una desgracia”, describió un vecino del lugar.