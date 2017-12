Protestas, cacerolazos y movilización en Zárate contra la reforma previsional

En horas de la noche del pasado lunes, más de doscientos vecinos de Zárate se autoconvocaron en Plaza Mitre, haciéndose eco del reclamo popular que comenzó en las calles porteñas, tras una jornada marcada por la violencia y el rechazo a la Reforma Previsional que se debatía en el Congreso de la Nación, y que finalmente recibió su aprobación.

Entrada la noche, y tras el avance del debate en la Cámara Baja, donde el oficialismo contaba los votos para aprobar la Reforma Previsional, miles de personas en todo el país salieron a a las calles con sus elementos de cocina en mano, en continuidad con el reclamo realizado durante toda la jornada.

En Zárate, la plaza Mitre frente al Palacio Municipal, mostraba a vecinos descontentos, jubilados, comerciantes, obreros, amas de casa y jóvenes que fueron llegando en horas cercanas a la medianoche con sus cacerolas en mano, repudiando lo que definieron como “un avance prepotente del gobierno, que busca recortar derechos sobre los sectores mas vulnerados, haciendo uso de la fuerza pública”.

Con el correr de las horas, familias también se fueron sumando al reclamo pacífico, que no portó ninguna bandera partidaria. Más tarde, también llegaron referentes gremiales de la Asociación de Trabajadores del Estado, y de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, que se sumaron a la manifestación con bombos y redoblantes. Entre los cánticos y el ruido de las cacerolas, los manifestantes también a entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino.

“Salimos a las calles, a las plazas, porque son el espacio del pueblo; el gobierno se equivoca al tratar de recortar por los sectores que menos tienen, y a eso le suma la violencia por parte de las fuerzas de seguridad. Existen sectores mucho más acaudalados por donde hacer el recorte, empezando por la clase política. Siempre las variables de ajuste son los sectores mas vulnerados, esto al pueblo trabajador no le gusta, por eso sale a la calle, y el gobierno está desoyendo eso”, expresó un grupo de vecinos que se manifestaban en la noche del lunes alrededor de la fuente central de Plaza Mitre.

Aunque en menor cantidad que durante la noche del lunes, el reclamo también se vio replicado hoy a la tarde, donde vecinos volvieron a congregarse en la plaza , en oposición a la reforma aprobada por el Senado y Diputados de la Nación.

La UOCRA se movilizó en la ciudad

En la mañana de hoy, trabajadores de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) Seccional Zárate, se congregaron en las puertas de la sede ubicada en calle Rivadavia en el marco de una asamblea convocada por el titular del gremio, Julio González, que propuso un cese de actividades en virtud de tres ejes puntuales: “No a la Reforma Previsional; No al ajuste en contra de las clases sociales y los trabajadores; y No a la Reforma Laboral”.

Sobre un cielo lluvioso, cientos de trabajadores se concentraron para escuchar las palabras de Julio González, quien también cuestionó a la gestión municipal y al intendente Osvaldo Cáffaro.

“Lo que tenemos que tratar es importante, la decisión de llevar la medida de paro fue tomada por quien les habla, debido a que desde la Directiva Nacional de Uocra, se decidió no adherir a la medida del paro propuesta por la CGT, porque no es tomada en tiempo y forma, es una falta de respeto a las clases trabajadores y movimientos organizados que pusieron el cuerpo y el alma en defensa de los derechos de los abuelos, los más humildes, los niños y los trabajadores”, manifestó el dirigente gremial a los trabajadores y agregó: “Quiero una medida contundente desde la CGT”. Según definió, la decisión del cese de actividades tiene que ver con el propósito de proteger la integridad física de los trabajadores, “porque no quiero que ninguno de ustedes quede expuesto a la agresión verbal, de cualquier otra organización sindical. Tenemos que estar a la altura de las circunstancias, este gobierno vino a traernos miseria y pobreza”.

Por otra parte, González se refirió a la falta de decisión política por parte del gobierno nacional, para avanzar con el plan nuclear, que “le devolvió la dignidad a los trabajadores y sus familias de Zárate y Lima”.

Pero además, el dirigente evidenció la ruptura en las relaciones que, en otros momento, habían forjado con la gestión municipal y el intendente Cáffaro: “Así como le he agradecido a Cáffaro, hoy me toca decir que el intendente está jugando en contra de los intereses de los trabajadores. Tengo 47 compañeros que ya deberían estar trabajando en la obra del gasoducto de la obra de la Termoeléctrica, y no están trabajando porque falta una autorización que depende de una decisión política del intendente.

Hemos reclamado contra el gobierno nacional, el gobierno provincial, y no es ajeno el gobierno local si van en contra de los intereses de los trabajadores. Nosotros no hemos cambiado, ni vamos a cambiar; nadie puede decir que no somos dialoguistas”.

Del mismo modo, el titular del gremio de la construcción dudó de las declaraciones del concejal y miembro del directorio de Nucleoeléctrica Argentina, Julián Guelvenzú, quien aseguró que se realizará la construcción de la cuarta y quinta central nuclear. En este sentido, el dirigente gremial pronosticó nuevos despidos de trabajadores, “porque hay una desinversión, hay muchas obras inconclusas que le darían continuidad laboral a 1600 trabajadores de Uocra y no están adentro por una decisión política”.

Tras el cierre de la asamblea, los trabajadores marcharon por avenida Lavalle hasta la rotonda de ingreso a la ciudad, donde cortaron el paso vehicular durante algunos minutos. En el lugar se registraron importantes demoras, hasta que en horas del mediodía, finalmente el corte se levantó y lentamente el transito se comenzó a descongestionar.