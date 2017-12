Basura en el Parque Industrial, un problema sin solución

La basura crece en la periferia de la ciudad, principalmente en zonas “de paso” como las colectoras de Ruta 193, Ruta Panamericana y la zona industrial.

En este caso, el camino del Parque Industrial y principalmente el camino que une Pasaje Tala con el ingreso a Terminal Zárate, donde se extiende la bicisenda.

No obstante, se trata de una postal que no deja de sorprender y de causar indignación en los vecinos, no solamente por representar un problema medioambiental que el propio Estado no termina de resolver sino también como un hábito repudiable de parte de muchos vecinos que sistemáticamente continúan arrojando la basura a la vera de las rutas o en zonas rurales.

En este caso, y a la vera del camino industrial, se encuentran escombros, residuos domiciliarios y toda clase de desechos que nadie sabe cómo, día tras día, va acumulándose en dirección a TZ.

Esta situación fue muchas denunciada por los vecinos pero todavía no encuentran respuestas y soluciones a dicha lamentable postal.