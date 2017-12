El Círculo Médico entregó un cheque por 25 mil pesos a Lalcec

En la mañana de ayer, el Círculo Médico de Zárate hizo entrega de un cheque por 25 mil pesos a la asociación civil Lalcec – Lucha Contra el Cáncer, a partir de lo recaudado por la institución durante la celebración del Día del Médico.

El vinculo entre el Circulo Médico de Zárate y Lalcec, surge tras una actividad realizada por la Dra. Comunello durante el 2016; desde aquella vez, la comisión directiva que preside el Dr. Diego Calzetti, tomó la decisión de colaborar económicamente con la asociación civil, además de otras instituciones a las cuales realiza diferentes aportes.

“Con nuestra gestión avanzamos en un Círculo Médico abierto, y una de las propuestas como comisión directiva fue la de realizar actividades sociales. Lalcec es muy importante porque es una asociación sin fines de lucro, que pelea mucho en beneficio de la sociedad, con patologías que son muy serias”, contó el Dr. Calzetti y agregó: “Nos pareció buena idea recaudar dinero para ellos de forma voluntaria en nuestra fiesta del Día del Médico; el año pasado tuvimos éxito, y este año tuvimos un poquito más porque le damos más dinero. Logramos una recaudación modesta, pero creo que a ellos les sirve. Vamos a seguir en esa vía, y en esa sintonía con ellos como con todas las entidades que colaboramos”.

Según afirmó el presidente “a la única entidad que le damos dinero es a Lalcec, porque sabemos que tienen muchas necesidades”. Del mismo modo, describió que a lo largo del año también han realizado distintas colaboraciones a distintas instituciones como la Escuela Técnica de Lima, le Escuela Nro. 501 o el acompañamiento al desarrollo cultural local, como el patrocinio de la obra de teatro, La Pose, entre otros aportes.

Además, el Dr. Calzetti agregó que “si bien la donación en dinero sirve, es una cosa muy chica y el Círculo podría organizar un vínculo para poner nuestros especialistas a disposición de ellos y de estas atenciones; nosotros estamos a favor de la prevención, tenemos médicos que trabajan en salitas municipales y provinciales donde hacen prevención, y por ahí el vinculo por ese lado es más duradero y efectivo que aportar dinero”.

Por su parte, Mirta López, presidenta de Lalcec, sostuvo: “Nosotros no tenemos un espacio físico, estamos trabajando en el Centro Integrador Comunitario, fuimos beneficiados con un terreno, pero no tenemos los medios para levantar una sede. Teníamos dos años para alambrarlo y tres años para construir. Como ese terreno está en comodato, se venció y tenemos que hacer nuevos papeles. Si tuviéramos nuestro espacio, necesitaríamos mobiliario, pero también tenemos gastos; una médica va todos los miércoles al CIC a atender entre 15 a 20 personas, y tenemos un gasto con ella. También tenemos un gasto con la Clínica del Carmen, que ellos nos han hecho una atención muy grande, y hacemos ecografías mamarias y mamografías”. En este sentido, detalló que a lo largo del año, alrededor de 500 personas se atendieron en el CIC, pero además, se realizaron 200 papanicolaou, y varias colposcopias, mamografías y estudios. “Apenas tenemos 100 socios y nos tenemos que manejar con eso. Si bien nosotros estamos en la prevención, queremos que las personas tengan su atención como tiene que ser”.

La presidenta de Lalcec agradeció la colaboración realizada por los profesionales médicos, y destacó que “antes el Círculo era cerrado, pero desde que está el Dr. Calzetti se abrió y no tenemos palabras para agradecer lo que hacen por nosotros”.