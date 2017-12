El Municipio despidió el año con una fiesta en la Costanera

En la jornada del pasado sábado, la Municipalidad concretó la tradicional Fiesta de Fin de Año en el Paseo de la Ribera, donde contó con una importante presencia de vecinos que se acercaron a disfrutar de los distintos show y actividades programadas.

Desde las últimas horas de la tarde, decenas de vecinos comenzaron a acercarse al escenario ubicado sobre la Costanera Norte. Allí, tuvieron lugar los característicos sorteos, mientras que a lo largo del espacio verde, se dispuso el tradicional patio de comidas, además del paseo de artesanos y la kermesse para el entretenimiento de la familia.

Sobre el escenario, brindaron sus shows La Tropical Defacio, Free Dance y La Master Sound, además del cierre del ex Comanche, Ariel Casco.

En el final de la jornada, desde el Municipio anunciaron continuar con lo iniciado días atrás durante el encendido del Árbol de Navidad de Plaza Mitre, y lanzar fuegos artificiales sin estruendo, en virtud de distintos reclamos expuestos por asociaciones civiles en contra del uso de la pirotecnia, por el daño que causan las detonaciones en niños y niñas autistas, y mascotas. Pero a pesar de la propuesta, surgió la preocupación entre los presentes al notar que varios fuegos de artificio generaron detonaciones –aunque de menor impacto-, contrariamente a lo que estaba previsto.

Allí estuvo presente el Intendente Osvaldo Cáffaro, quien se acercó a saludar a Ariel Casco, a la vez que agradeció y elogió el show brindado “después de haberlo disfrutado en familia, junto al rio, en esta hermosa Costanera que nos costó tanto y que decíamos que era para disfrutarlo con toda la comunidad”.

Del mismo modo, el Jefe Comunal se refirió a la innovación en torno a los fuegos artificiales, y sostuvo que “fue un requerimiento de la comunidad, es una muy buena medida, por nuestras mascotas, por los chicos autistas, y teníamos que hacerlo; hay que evolucionar, a pesar de los años creo que vamos creciendo, mejorando la ciudad. Es una fiesta para toda la familia. Estoy agradecido a toda la comunidad de Zárate, estamos en un momento difícil en el país, pero gracias a esto podemos seguir haciendo cosas”.

Finalmente, en un mensaje a los vecinos, expresó: “Fue un año muy difícil y que le quiero agradecer el esfuerzo que hicimos entre todos; huno gente desocupada, gente con problemas de salud o que no podían estudiar, y ahí siempre estuvo el Municipio tratando de acompañar y no cortar eso. Decimos que somos una ciudad para la vida y tenemos que ver estas cuestiones, no es solo el pavimento y la iluminación o una plaza, son importantes estos espacios públicos, que son lugares de encuentro donde la gente genera un vínculo distinto. Lo más importante es seguir teniendo esta interacción entre la gente, la educación, la cultura, la salud y el arte”.