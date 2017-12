Advierten duras sanciones ante la realización de fiestas clandestinas

En el marco de una conferencia de prensa brindada por el Secretario de Gobierno, Rosario Bay, desde la Municipalidad lanzaron advertencias sobre la proliferación de fiestas que no cuentan con las habilitaciones municipales.

En diálogo con la prensa, el funcionario manifestó que “por lo general, este tipo de fiestas clandestinas se organizan en quintas, en casas particulares, donde se cobran entradas y se vende alcohol”. En este sentido, Bay sostuvo que desde la Municipalidad profundizarán todo tipo de controles para evitar la realización de este tipo de eventos, por lo cual advirtieron que no sólo llevarán adelante acciones en lo administrativo, sino también en lo judicial. “Es un acto de irresponsabilidad este tipo de organización porque no cuenta con lo más mínimo en seguridad, no cuenta con la habilitación, ni autorización municipal. Se está poniendo en riesgo la seguridad de cientos de personas que ingresan al lugar”, explicó.

“Vamos a profundizar todo tipo de acciones, no vamos a tener ninguna tolerancia con este tipo de cuestión”, agregó.

Finalmente, el funcionario describió que este tipo de eventos suelen difundirse a través de la redes sociales o “boca en boca”, por lo que apelan a la colaboración de los vecinos para notificar sobre las convocatorias: “Le pedimos a la comunidad que ante cualquier tipo de información que cuenten ante la posibilidad de desarrollo de este tipo de fiestas clandestinas, se comuniquen a la DPU (03487-442288) para poder actuar rápidamente con los inspectores, la seguridad y todos los actores que disponemos. Le pedimos a los padres que manejen la información sobre qué tipo de fiestas concurren sus hijos, que conversen y que les informen que hay fiestas que no tienen la seguridad que se le deben brindar a las personas que ingresan”.