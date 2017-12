Continúa la preocupación por la inseguridad en Smithfield

A comienzos de semana, una vivienda de barrio Smithfield ubicada en las inmediaciones del cruce de las calles 14 de diciembre y Pedro Martini, sufrió un intento de robo a manos de delincuentes que irrumpieron en la morada cuando no se encontraban sus ocupantes.

Para ingresar, los malvivientes rompieron una puerta y, una vez en el interior, comenzaron a ordenar distintos elementos, para luego retirarlos y concluir el robo.

Según comentó Celso Aimaretti, presidente de la Sociedad de Fomento de Smithfield, “la policía fue anoticiada de los movimientos, se hizo presente, frustraron el robo y los delincuentes escaparon por los tapiales”.

Al respecto, sostuvo que previamente se habían registrado intentos de robos de características similares. En este sentido, destacaron que desde la realización de la feria, se observa una frecuencia más baja de móviles policiales en el barrio, y una presencia casi nula de policías bajo la modalidad de caminantes.

Pero por otra parte, Aimaretti hizo hincapié en otro tipo de delito con alta frecuencia en el barrio: “Hay un gran porcentaje de motochorros, con motos que no tienen chapa patente. Insistimos en que esto es detectable previamente. Nosotros, cuando vemos que tenemos vehículos en estas condiciones, avisamos a través del foro y se les avisa a las autoridades para que se presenten. Recomendamos un control dinámico en vez de estático, para buscar este tipo de motos”.

Además, remarcaron sobre otra modalidad delictiva que también preocupa a los vecinos y que pudo ser detectado a través de las cámaras de seguridad de las casas; esto tiene que ver con un papel que los delincuentes dejan en las puertas de las viviendas, para luego regresar a las dos horas y constatar si el papel se cayó o fue retirado. Esto les permite conocer si la propiedad cuenta con ocupantes, y les brinda información para un potencial golpe.

“Nosotros seguimos alerta a través de nuestro sistema y a través de la presencia que tenemos de los móviles de policía; en su momento hubo presencia de caminantes en el barrio, que ahora no los estamos viendo. Desde la Municipalidad nos dicen que están trabajando, que los recursos nunca alcanzan, y que hacen todo lo que pueden con lo que disponen”, cerró el presidente de la sociedad de fomento.

Piden más seguridad en el Centro de Capacitación Melillo

El Concejo Deliberante pidió al Ejecutivo municipal que coloque cámaras en inmediaciones al Centro de Formación Profesional Nº 401 donde funciona la Escuela de Enseñanza Secundaria Técnica Nº5 y el Instituto de Formación Profesional Nº 195.

“En los alrededores al Centro Educativo se han suscitado varios hechos de inseguridad a alumnos y vecinos que transitan la Calle 111 desde la estación del ferrocarril al centro educativo. Esto le fue comunicado a los sucesivos funcionarios municipales pero no hubo respuestas hasta el momento”, expresaron los ediles.

En el centro de formación transitan más de mil alumnos y representa un punto estratégico en el camino a las centrales nucleares de Atucha 1 y 2, que utilizan cotidianamente muchos trabajadores.

Por tal situación, los concejales aprobaron la Resolución 3030, por la cual le solicitan a la secretaría de Seguridad la instalación y puesta en marcha de una cámara de seguridad en inmediaciones del Centro de Capacitación Oscar Melillo.

Más robos

El martes fue una jornada intensa respecto a los robos; en principio ese mismo día alrededor de las 5 de la mañana, Pablo Martín, ex presidente del Centro del Comercio local, fue abordado en French y Marimón por cuatro delincuentes cuando se dirigía hacia su trabajo. Se trató de cuatro motochorros a bordo de dos motocicletas; lo asaltaron con armas de fuego y se llevaron la billetera con todas sus tarjetas, DNI, registro, celular y $200. “Además un bolso con un montón de papeles que a ellos no les sirve y a mí sí” relató en las redes sociales. Si alguien encuentra esa billetera tirada avísenme por facebook y voy a buscarlas. A los chorros supongo que debo agradecerles que no intentaron hacer ningún daño inútil”, completó el ex titular del centro de comercio.

Por las redes sociales el director de Deportes municipal, Hernán Albertario, comunicó que también su bicicleta mountain bike marca “Merida” violeta fue robada y otra vecina pidió por su bicicleta de paseo que también fue sustraída ayer en Soler y Urquiza.

Por último, siguen los delitos de motochorros; en este caso en Pedro Martini y Brown; cuando dos hombres a bordo de una motocicleta “Titán”, de color negro y sin patente, asaltaron a punta de pistola a un vecino, llevándose su billetera y el celular.