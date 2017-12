Denuncian desfinanciamiento de obras de Nación y Provincia en Zárate

El mes de diciembre comenzó “agitado” para el Concejo Deliberante porque mantuvieron una sesión antes del recambio de autoridades en la cual se aprobaron varias resoluciones.

Una de ellas es la Resolución 3043 que viene a ampararse en el slogan propuesto por el Ejecutivo municipal desde principios de años, cuando el propio gobierno provincial y nacional anunció que muchas obras públicas no iban a continuar en Zárate. “Calculamos que fueron alrededor de 800 millones de pesos los que se perdieron para los vecinos de Lima y Zárate en diferentes obras. De hecho algunos proyectos que arrancaron dejaron de tener el apoyo financiero del Estado nacional y provincial. Un 20% de obras continuaron y un 80% no; entonces lo que vemos es que la utilización del poder estatal va en contra de la democracia, teniendo en cuenta que se trató de un gobierno que vino a predicar la calidad institucional. Definitivamente no se soluciona ninguna calidad institucional de esta manera”, confirmó el intendente Cáffaro sobre los convenios suscriptos con el anterior gobierno nacional y que desde la asunción de Cambiemos se interrumpieron. Al mismo tiempo indicó con preocupación que están convocando al municipio a cancelar dichos acuerdos de obra con fecha, día y hora. “Es un destrato tremendo, es una actitud irrespetuosa de las instituciones”.

En base a estas palabras, los bloques caffaristas y sus aliados (sin el apoyo de Cambiemos) aprobaron una resolución manifestando la preocupación de todo el cuerpo de ediles antes tal situación. “Los gobiernos Nacional y Provincial respectivamente desarrollan una distribución asimétrica y desproporcionada de envío de fondos de presupuestos hacia los gobiernos municipales con afinidad y sintonía partidaria. Existe un fondo nacional administrador por el ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación denominado: `Aportes del Tesoro Nacional (ATN) cuya única finalidad es ayudar a las provincias o municipios que tengan emergencias o desequilibrios financieros; fondos que para los gobiernos de Cambiemos se girará en un 80% del presupuesto total de los ATN. Por otra parte, el ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, en su plan de obra pública para este año, tiene un presupuesto de 29.043 millones de pesos. Y que al analizar el reparto de este fondo en los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, cada municipio de Cambiemos recibirá este año en promedio, $200 millones; 22% más de lo que tendrá un municipio gobernado por el FpV ($165 millones) y 17% por encima de lo que recibirá uno del Frente Renovador ($172 millones). Esta matriz de relación económico- financiera que plantean las esferas nacionales y provinciales ante los gobiernos municipales; es nociva y daña el desarrollo municipal ya que es inviable la gestión de las problemáticas locales”, expresa la resolución.

A continuación el documento aprobado por el HCD y enviado al Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación; Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires y al Ministerio de Energía y Minería de la Nación; denuncia lo siguiente; “la municipalidad de Zárate ha sido desfinanciada a partir de diciembre del 2015 con más de 30 obras y programas, las cuales algunas estaban conveniadas, otras licitadas, otras adjudicadas y otras en ejecución, generando un desequilibrio en la planificación urbana, social y económica de la ciudad; siendo los principales damnificados los propios vecinos. Se ha quitado del Fondo de Infraestructura Municipal, que era un aporte genuino para la ejecución de las obras. Al Presupuesto Público Provincial se le ha quitado el Fondo de Infraestructura Municipal, que duró solamente un año; el Ejecutivo Nacional retiró a la empresa AySA de la ciudad de Zárate y el Ministerio de Energía y Minería junto a Nucleoeléctrica Argentina, han incumplido e interrumpido los convenios celebrados dentro del Plan de Mitigación, lo que dejó obras públicas con avances dispares y el Ejecutivo Municipal tuvo que re-proyectar y ejecutar con fondos propios”.

A raíz de tal situación, el Concejo Deliberante manifestó a la Presidencia de la Nación y al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires su “preocupación ante el desfinanciamiento de las obras que tienen un gran impacto para nuestro partido”.

31 municipios que requieren asistencia

Según un informe periodístico de un portal provincial, 31 municipios bonaerenses tuvieron serios problemas para pagar sueldos municipales durante este mes y debieron ser ayudados por los ATN o ATP: “Aportes del Tesoro Nacional” o “Aportes del Tesoro Provincial”. Es decir, fondos extras de la Casa Rosada o de la Gobernación tal como manifestaron los ediles en la resolución aprobada.

El mapa del rojo fiscal lo siguen encabezando tres dominios enormes: Mar del Plata, que gobierna Carlos Arroyo, y Bahía Blanca, a cargo de Héctor Gay; ambos son de Cambiemos. Y tercero está Moreno, del GBA, en manos del kirchnerista, Walter Festa.

De los 31, cuatro son del Conurbano: además de Moreno, están José C. Paz, San Vicente y Berisso. Del interior provincial aparecen distritos importantes como Azul, Pinamar o Necochea.