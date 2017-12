La Sociedad de Fomento de Smithfield entregó un cheque por 40 mil pesos a Lalcec

En la tarde de ayer, los miembros de la Sociedad de Fomento de barrio Smithfield, hicieron entrega de un cheque a Lalcec ( Liga Argen tina de Lucha Contra el Cáncer), a raíz de lo recaudado durante la Feria Navideña organizada por el barrio. Allí estuvo presente Celso Aimaretti, presidente de la sociedad de fomento del barrio, junto a los miembros de la comisión, quienes le hicieron entrega del cheque por 40 mil pesos a Mirta López, la presidente de Lalcec y miembros de la institución.

“Hacemos entrega de 40 mil pesos para las tareas de prevención que realiza Lalcec, que son muy importantes, y que llegan a una población que clásicamente no llegan otros medios. Todos sabemos la obra que hacen en forma diaria, así que vamos a contribuir como estaba previsto en los objetivos de nuestra feria”, expresó Celso Aimaretti.

Según describió el referente barrial, la elección de Lalcec como entidad beneficiaria, se realizó a través de una votación en la comisión: “Tratamos de orientarnos a instituciones que no cuenten con otros medios para poder realizar su obra. Creo que Lalcec, más allá de las alcancías, o alguna donación como la que hacemos nosotros o el Circulo Medico de Zárate, no tiene un ingreso mensual y se les hace muy difícil llevar a cabo la obra. El año pasado con lo que le donamos se le compraron insumos y este año nos pidieron usar el dinero para otros gastos que tienen que son importantes”.

Del mismo modo, Aimaretti analizó el resultado de la feria como “muy positiva”, y agregó que el evento se fue convirtiendo a lo largo de las distintas ediciones en un punto de encuentro entre todos los vecinos, tanto del barrio, como de la ciudad.

Por su parte, Mirta López agradeció la importante ayuda brindada y expresó: “A nosotros nos ayuda mucho, estamos muy conformes, son gente muy seria y creemos que ellos lo están con nosotros”.

En este sentido, explicó que el dinero tendrá como destino costear los distintos gastos que tiene la institución, a la vez que no pierden de vista el objetivo de avanzar con la obra de la sede de la institución: “Nos cuesta mucho, por eso buscaremos el apoyo de las empresas. Para nosotros es una alegría y una satisfacción que nos tengan en cuenta. Lo que nosotros recibimos en parte lo volcamos a la gente porque tenemos muchos gastos con ecografías, mamografías, y la doctora que atiende entre 15 y 20 pacientes todos los miércoles. Por eso también queremos que se sigan haciendo socios de la institución”.